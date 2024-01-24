Украинского этноса нет. Это чисто политическая «нация» – Селиванов

Украинцы не народ, а политический этнос, к которому могут себя причислить великороссы, евреи, и все остальные русофобы. Нет никакого смысла поддерживать украинский язык на государственном уровне, поскольку из него в последствии вырастут такие же националисты, которые сейчас с оружием в руках сражаются против русского языка.

Такое мнение в эфире «Радио Комсомольская правда» высказал представитель добровольческого штурмового корпуса, помощник командира казачьего отряда «Енисей» Алексей Селиванов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Мы пришли в Запорожскую и Херсонскую области выстраивать там систему образования и идеологии, и здесь важен тот месседж, который говорим самому населению. Если мы говорим, что вы – украинцы, и у нас многонациональное государство, и мы будем за государственный счёт издавать ваши учебники на украинском языке, чтобы подчеркивать вашу отдельность, то мы этим самым будем на те же грабли наступать, и в очередной раз выращивать украинский национализм, как это было при Советском союзе. Вы помните фильм «В бой идут одни старики»? Культовый, канонический, любимый. Так вот, там главный герой – положительный герой Быкова говорит: «вы не поняли, мы над моей Украиной летим». Тут небо голубее и трава зеленее. То есть люди, по сути являющиеся сепаратистами, могли в советское время держать фигу в кармане, что и происходило», – отметил он.

Эксперт напомнил, что нацистка Фарион была членом КПСС, Тягнибок – ВЛКСМ, и они по инструкции УПА должны были как раз после разгрома бандеровского подполья учиться, достигать власти и становиться властью на Украине, но под соусом украинцев.

«Чтобы поставить мозги на место, как нынешним украинцам, так и нынешним россиянам, необходимо установить исторический канон, который у нас когда-то был. Что это у нас всё – русская земля. Потому что языческая правда нам об этом говорит, «Повесть временных лет» Нестора Летописца говорит, что «отсюда есть пошла земля русская». Украинцы постоянно говорят о том, что Киевская Русь – это украинское государство. Ну хотя бы один пример был раньше XIX века упоминания украинцев?.. Украинский философ Григорий Сковорода нигде не называет себя украинцем, везде называет себя русским. И вот на это нужно делать упор. Наши историки, наши политики, наши журналисты не должны говорить о том, что это ваше украинское – это всё наше общерусское. Где-то какие-то диалектные отличия – это нормально. Потому что в Вологде и Краснодаре тоже есть региональные отличия», – указал Селиванов.

По его словам, только наличие своего языка делает украинцев отдельным народом с претензиями на территории. Тогда как украинцы – это политический, а не этнографический термин.

«Эти люди стали украинской политической нацией. Причём не с какими-то украинскими фамилиями, а с очень даже русскими, например, Алферов, который не имеет малорусских корней. Они сегодня являются украинскими националистами и страшно ненавидят нас, отказывают нам в праве на национальность, на русскость, на всё, что угодно. Это происходит от того, что украинцы – это политическая нация, это не этнос. Украинцем может стать кто угодно – еврей Зеленский, великороссы, которые могут входить в руководство от того же самого нацистского «Азова». И когда я жил в Киеве, я встречал людей, задуренных этой пропагандой, которые говорили: да я говорю по-русски, но я хочу, чтобы был украинский. Против нас воюют русскоязычные люди, которые воюют за то, чтобы их дети не знали русского языка. И вот тут есть связь между наличием и признанием украинской мовы отдельным языком, и наличием украинской нации. Потому что все ведущие украинизаторы говорят о том, что «мова – це душа народу, без мовы народ не народ». Они забывают о наличии бельгийцев, швейцарцев, австрийцев, канадцев, у которых своего языка нет, но они чётко увязывают наличие языка. Потому что это то, что хоть как-то доказывает отдельность украинцев, делает из этноса русского народа отдельный народ, который, собственно предъявляет права на территории», – пояснил Селиванов.