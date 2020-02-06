06.02.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

Украинского фаната меджлиса поймали на антимеджлисовской публикации 2008 года


Уроженец Керчи, киевский политолог Тарас Березовец после майдана 2014 года в своей статье об угрозе косовского прецедента в Крыму, поменял крымских татар на «Кремль и Россию».

Об этом на своей странице в «Facebook» сообщил сбежавший в Турцию после возвращения полуострова в Россию крымскотатарский журналист Осман Пашаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Тарас в 2008-м написал милейший текст во время одностороннего оглашения независимости Косово… В последнем абзаце Березовец решил провести аналогию между косовскими албанцами и крымскими татарами – и ударил по народу, меджлису и исламу одним предложением так, как ни одна путинская машина ненависти.

Но наступил 2014-й и оказалось, что сепаратистами, террористами и – истами оказалась вовсе не «крымскотатарская меншість» Березовца.

И что сделал Тарас? Как обгадившийся кот в 2014-м тихо убрал абзац о крымских татарах и переписал концовку текста, включив вместо крымцев Кремль и Россию», – сообщил Пашаев.

В подтверждение своих слов журналист прикрепил фото обоих вариантов текста киевского политолога.

«Для нас это может означать серьёзное ухудшение ситуации в Крыму, так как за косовским инцидентом вскоре (лет через 10) подобным образом сможет начать действовать местное крымскотатарское меньшинство. С нынешними темпами рождаемости она уже скоро незаметно перерастёт в большинство. Руководители крымскотатарской общины уже сегодня не делают тайны из своих планов. Что или кто сможет удержать от повторения опыта албанских братьев по вере, вопрос скорее риторический», – писал Березовец в 2008 году.

«Для Крыма косовский прецедент опасен тем, что через несколько лет Россия может воспользоваться им в случае, если будет стремиться создать сепаратистские движения на полуострове, – написал он же, но уже в 2014-ом году – Статус автономной республик Крым может быть использован Кремлём для шантажа Украины возможным выходом из состава государства».

Напомним, что  Березовец также публично возмущался по поводу того, что в список на обмен военнопленными не попали осужденные в России члены запрещенной исламистской организации «Хизб ут Тахрир», преимущественно крымские татары.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть