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14.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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ЕС, Киев, Компромат, Общество, Политика, Скандал, Украина

Украинского консула-нациста отстранили от работы на время проверки


Оскандалившегося консула Украины в немецком Гамбурге Василия Марущинца отстранили от обязанностей на время проверки антисемитских публикаций в социальной сети Facebook, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

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Напомним, ранее “ПолитНавигатор” сообщал, что МИД открыл дисциплинарное производство из-за антисемитских публикаций консула в Гамбурге. До этого появилась информация о том, что сотрудник дипломатического учреждения размещает на своей странице в Facebook антисемитские высказывания.

«Получаю сообщения от своих подписчиков относительно информации о нашем консуле в Гамбурге. Проверяем и вскоре сообщим результат», — отметил Климкин.

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