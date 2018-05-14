14.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украинского консула-нациста отстранили от работы на время проверки

Оскандалившегося консула Украины в немецком Гамбурге Василия Марущинца отстранили от обязанностей на время проверки антисемитских публикаций в социальной сети Facebook, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

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Напомним, ранее “ПолитНавигатор” сообщал, что МИД открыл дисциплинарное производство из-за антисемитских публикаций консула в Гамбурге. До этого появилась информация о том, что сотрудник дипломатического учреждения размещает на своей странице в Facebook антисемитские высказывания.

«Получаю сообщения от своих подписчиков относительно информации о нашем консуле в Гамбурге. Проверяем и вскоре сообщим результат», — отметил Климкин.