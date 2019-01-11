Украинского криминального авторитета похитили в Москве – СМИ

11.01.2019, Москва, Максим Карпенко

В Москве со стрельбой похитили украинского уголовного авторитета Юрия Василенко, которого на Украине считают одним из главных фигурантов в деле убийства в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах, пишет издание «Росбалт», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сообщается, что Василенко был похищен из ресторана «Базилик», который он использовал как свой офис.

«Туда вошла группа крепких мужчин, которые приказали последовать за ними. На улице Василенко попытался вырваться и убежать, завязалась потасовка, в ходе которой по нему открыли огонь. Далее неизвестные погрузили раненого «авторитета» в багажник машины и увезли в неизвестном направлении», – говорится в сообщении.

Примечательно, что накануне в московской квартире, которую арендовал Василенко, был проведен обыск. Правоохранители обнаружили там десятки единиц оружия в взрывчатки, в том числе, несколько снайперских винтовок.

Схема организации убийства Вороненкова, по версии украинского следствия.

Напомним, в марте 2017 года в центре Киева был застрелен экс-депутат Госдумы Денис Вороненков. До этого Вороненков с женой – певицей, также экс-депутатом российского парламента Марией Максаковой получили украинское гражданство и пошли на сотрудничество с националистическим режимом в Киеве.