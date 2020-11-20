Украинского мэра вызвали на допрос за травлю православных

20.11.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Мэра города Золочев Львовской области Игоря Гринько вызвали в полицию на допрос по делу о разжигании межконфессиональной розни.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня позвонил следователь и пригласил прибыть в отдел полиции. Вручили повестку на допрос по делу о якобы разжигании межконфессиональной розни в Золочеве. Предварительно повестки уже получили все те люди, которые стали на защиту прав общины и активно отстаивают нарушения градостроительного законодательства», – написал он.

Чиновник подчеркнул, что не осознает своей ответственности за преследования верующих Украинской православной церкви, а считает, что он и «активисты», когда разносили молотками забор у дома священника, всего лишь «активно отстаивают нарушения градостроительного законодательства».

Дело возбудили 3 сентября на основе обращения по ч.1 ст. 161 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

В свою очередь, чиновник рассказал, что городской совет Золочева выдвинул встречные претензии – обратился с двумя исками в суд: о сносе незаконно установленного ограждения из-за нарушения градостроительных условий и о нарушениях при выдаче строительного паспорта и сообщение о начале работ ГАСК.

В информационном отделе Украинской православной церкви пояснили, в чём суть дела… Игорь Гринько 14 июля положил начало постоянным нападениям и преследованиям верующих УПЦ, когда на «Вече» возле дома клирик Львовской епархии УПЦ иерея Максима Йоенка, принес кувалду.

После этого ворота священника УПЦ расписали образами и нацистской символикой, а ему с семьей предложили покинуть город. Позже боевики Львовского Нацкорпуса молотками разрушили забор, установленный вокруг дома.

Преследования продолжились: ломали и исписывали угрозами забор священнику неоднократно, забросали краской вагончик, в котором молятся верующие, а также совершили несколько актов вандализма в отношении магазина детских игрушек прихожанина Украинской Православной Церкви, после чего его вынудили покинуть арендуемое помещение.