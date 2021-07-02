Украинского министра обвинили в угнетении негров

Украинского министра обвинили в угнетении негровНовости Украины
Близкий к олигарху Игорю Коломойскому бывший продюсер телеканала «1+1», а ныне министр культуры Украины Александр Ткаченко был сегодня обвинен в угнетении негров.
Соответствующие обвинения с трибуны Верховной Рады Украины озвучила депутат София Федина из партии Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я хотела бы обратить внимание на то, что в Украине представитель действующего правительства позволяют себе дискриминацию по цвету кожи, по расовому признаку. Я хочу привлечь внимание к заявлению журналистки Каролины Ашион которая рассказала историю о том, как её не взяли работать на (телеканал) «1 + 1», конкретно господин Александр Ткаченко, который сегодня является министром культуры, за то что у неё какой-то не такой цвет кожи.
Когда она недавно, на днях подошла к нему и поинтересовалась, как это может быть, произошло, по сути, подтверждение этой позиции. Мне кажется, что после такого скандала господин министр должен был бы добровольно сложить свои полномочия, иначе мы можем констатировать, что у нас в правительстве есть сексисты и расисты, что неприемлемо для демократического государства.
Представьте себе, что кого-то из вас не будут брать на работу по цвету кожи, представьте, что кого-то не допустят в общественные места потому что у вас какой-то не такой длины рука или нога», – заявила София Федына, чья партия сама активно внедряет в жизнь дискриминационную и репрессивную политику по отношению к русским Украины.
На днях ныне работающая на телеканале Порошенко «Прямой» мулатка Каролина Ашион заявила, что несколько лет назад в разговоре с ней тогда еще гендиректор «1+1» Александр Ткаченко проявил «хамство и расизм».
«Дело было лет шесть назад. Перед тем, как появиться в эфире канала «Прямой», я работала на 2+2. Однажды, узнав о кастинге ведущих для утреннего шоу, я спросила у тогда ещё генпродюсера «1+1 медиа» Александра Ткаченко: не могу ли я принять в нём участие.
Ответ был сногсшибательным: «Вы в зеркало себя видели? Аудитория нашего канала не то, чтобы… Я не готов рисковать рейтингами…» Дальше – шок, море слёз и увольнение.
Видела ли я себя в зеркало? Да, видела. Вроде нормальная. Но, видать, цветом кожи для 1+1 не вышла», – очевидно, по заданию нынешних работодателей вспомнила Ашион душещипательную историю.
При встрече с ней теперь, уже находясь на посту министра культуры, Ткаченко не стал приносить извинения за свое поведение.
Спасибо!
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