Украинского министра обвинили в угнетении негров

Близкий к олигарху Игорю Коломойскому бывший продюсер телеканала «1+1», а ныне министр культуры Украины Александр Ткаченко был сегодня обвинен в угнетении негров.

Соответствующие обвинения с трибуны Верховной Рады Украины озвучила депутат София Федина из партии Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хотела бы обратить внимание на то, что в Украине представитель действующего правительства позволяют себе дискриминацию по цвету кожи, по расовому признаку. Я хочу привлечь внимание к заявлению журналистки Каролины Ашион которая рассказала историю о том, как её не взяли работать на (телеканал) «1 + 1», конкретно господин Александр Ткаченко, который сегодня является министром культуры, за то что у неё какой-то не такой цвет кожи.

Когда она недавно, на днях подошла к нему и поинтересовалась, как это может быть, произошло, по сути, подтверждение этой позиции. Мне кажется, что после такого скандала господин министр должен был бы добровольно сложить свои полномочия, иначе мы можем констатировать, что у нас в правительстве есть сексисты и расисты, что неприемлемо для демократического государства.

Представьте себе, что кого-то из вас не будут брать на работу по цвету кожи, представьте, что кого-то не допустят в общественные места потому что у вас какой-то не такой длины рука или нога», – заявила София Федына, чья партия сама активно внедряет в жизнь дискриминационную и репрессивную политику по отношению к русским Украины.