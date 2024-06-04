Украинского олигарха из списка «Форбс» уличили в подделке печати на справке

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Третий номер украинского списка «Форбс» (состояние $1,2 млрд) и отказавшийся после начала российской СВО от мандата в Раде экс-нардеп Вадим Новинский пытается обойти персональные санкции от украинского Совбеза.

Украинские СМИ уличили его в подделке документов – в частности, печати и даты перерегистрации своих бизнесов на других лиц. Судя по всему Новинский хочет доказать, что на дату введения санкций эти активы ему уже не принадлежали.

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Активы и имущество Новинского стоимостью 3,5 млрд гривен СБУ арестовала еще в апреле 2023 года. Тогда представители «Избушки» предоставили в суде доказательства, что опальный олигарх передал свои активы в траст уже после применения к нему персональных санкций.

По данным государственного реестра Республики Кипр, заявление о передаче Новинским акциям «Смарт Инвестментс» подано 13.12.2022, то есть почти через две недели после введения санкций СНБО Украины против него.

Изучение документов позволяет говорить, что настоящий регистратор перечеркнул поддельную печать с неверной датой. В итоге украинский суд принял во внимание доказательства СБУ и на их основе принял решение, что перерегистрация активов Новинского неправомерна, а соответствующие регистрационные действия подлежат отмене.

Речь идет о 230 объектах недвижимости, среди которых отельный комплекс в Киеве, морской торговый порт «Очаков» и торговые центры «Амстор» по всей Украине. Общая сумма арестованного имущества оценивается в 10,5 млрд грн. При этом кипрские трасты угрожают судиться против Украины за имущество Новинского.

Почти одновременно Нацбанк Украины заблокировал бывшему бизнес-партнёру Новинского по сети супермаркетов «Амстор» Владимиру Вагоровскому продажу платежного сервиса Fondy, которым управляет его супруга и банкстер Валерия Вагоровская. Тем самым бизнесмену не дали возможности беспроблемно выйти в кэш и покинуть украинский рынок.

Также в прошлом году Новинский попытался захватить власть в энергетической компании «Харьковоблэнерго», в которой принадлежащему ему СМАРТ-холдингу принадлежит 25 % акций. Однако тогда попытка нахрапом сменить состав Набсовета компании не удалась.

Интересно, что своими маневрами вокруг передачи активов в оффшорный траст Новинский про факту признал легитимность санкций СНБО, хотя ранее оппозиционные Зеленскому СМИ и политики из орбиты ныне запрещенной партии ОПЗЖ упирали на то, что сам факт введения Украиной санкций против своих граждан неконституционен. Но почему-то на практике этот аргумент не используется Новинским в его борьбе за активы.

Самое смешное, что опала у Банковой и непрекращающиеся тяжбы с украинскими официалами разных уровней не мешают Новинскому горячо подлерживать Украину в ее нынешней войне против России. Принадлежащее чешскому инвестбанкиру Томашу Фиале киевское издание NV подсчитало, что за два года структуры Новинского перечислили на поддержку ВСУ и на гуманитарные цели более 2 миллиардов гривен.