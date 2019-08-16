16.08.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Криминал, Общество, Происшествия, Спецслужбы, Украина
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Украинского пограничника взяли на горячем при сбыте амфетамина

В городе Измаил Одесской области “на горячем” задержали пограничника, который распространял наркотические вещества, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

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“Отделом внутренней и собственной безопасности по Измаильскому пограничному отряду ГПСУ совместно с территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаев, под процессуальным руководством военной прокуратуры Белгород-Днестровского гарнизона, в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины, задержано младшего инспектора пограничной службы отдела пограничной службы “Измаил”, – говорится в сообщении.

Правонарушителя с привлечением спецподразделения “Дозор” задержали “на горячем” во время сбыта амфетамина.

Предварительно установлено, что он осуществлял распространение наркотических веществ среди персонала Измаильского пограничного отряда и Учебного центра морской охраны.

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