Украинского политолога до смерти перепугал ультиматум Медведева

Россия объявила войну существованию украинской политической нации и поставила ультиматум Западу.

Об этом на канале «Да это так» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется это очень важным и тревожным. Заявление Медведева о том, что для России вызовом является само украинское государство – это, по сути, подведение черты под идеологией СВО. СВО – это операция, там они освобождали, вроде бы, восстанавливали народ и всё такое прочее, что связывало с такого рода идеологией. Другое дело объявление государства Украина главным вызовом и угрозой российского государства. Но государство Украина – это не монархия, которая кому-то досталась по наследству и не продукт династического передела. Это продукт республиканского действия 90-х годов, украинского народа, политической нации, которая сделала свой выбор в 1991 году, и не в Беловежье это творилось, а на референдуме 1991 года. Это действительно сформулированный вызов Украине как политической нации», – заявил Ермолаев.

Он призвал со всей серьёзностью отнестись к ультиматуму.

«Знаю, что в сетях, в телеящике фигура, скорее, комическая, и всё менее серьёзно относятся, даёт повод, это правда. Но я напомню, что в иерархии системы российского государства Медведев – вторая фигура. Он зам Путина. И пусть он в такой несколько гротескной форме, но часто выражает то, что, возможно, хотелось бы сказать лично Путину, или то, что не по рангу Патрушеву. Несмотря на такое злорадство и иронию в отношении Медведева, нужно серьёзно относиться к тому, когда и что он изрекает. Я в этом заявлении увидел и ультиматум украинской политической нации, и ультиматум Западу», – предупредил политолог.

По его мнению, на этом фоне самое время искать возможности для переговоров, поскольку ничего хорошего Украину не ожидает.

«Несмотря на остроту и то, что мы сейчас услышали от Медведева, вариант использования большой дипломатии для того, чтобы искать на протяжении года, а желательно в первой его половине, большую площадку для переговоров о переходе к дипломатическому пути и реабилитации самой возможности успеха Украины без ведения военных действий. Я знаю, что президент в Давосе ещё раз предупредил, что он скептик, что заморозка в его понимании – это вечная война, Медведев в своём выступлении это вроде бы подтвердил, вроде бы пазлы сложились, но я бы всё же предполагал, что в реальной истории всё сложнее. Нас всё меньше, и даже танков может быть много, но нам некого будет сажать в танки. Всё-таки искать вариант невоенного пути. Просто я переживаю, что следующая фаза, вот эта формула, которую любят даже с некоторой такой хищной иронией повторять: «ещё не начинали», она просто может привести к такому количеству новых разрушений и потерь, которые сейчас нам даже немыслимы», – выразил опасения Ермолаев.