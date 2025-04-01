Украинского политолога выманили из РФ и задержали в Польше, передав СБУ

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В Польше задержали бежавшего в 2022 году в РФ украинского политолога Кирилла Молчанова. Он получил приглашение на вручение премии в Германии в размере 10 тысяч долларов и полетел туда через Стамбул и Польшу, где и оказался задержан на основании наличия у него не только российского, но и украинского паспорта.

Работавший с Молчановым эмигрант с Украины журналист Дмитрий Василец сообщил, что в последнее время тот занимался информированием европарламентариев и депутатов Бундестага о фактах нарушений прав человека на Украине. Якобы депутаты Бундестага в благодарность за правозащитную деятельность пригласили Молчанова для вручения премии и гранта, но «поляки отработали повестку репрессий вместе с режимом Зеленского».

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Сама же СБУ сообщила о «многоходовой международной спецоперации».

«Впервые с начала полномасштабного вторжения по запросу СБУ в Украину передали российского агента, который работал против нашего государства в информационной сфере. Сначала его задержали в Польше, а сейчас он находится в одном из киевских СИЗО. Фигурантом дела является «политический эксперт» из медийного пула подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука. По материалам дела, злоумышленник был завербован и работал одновременно на две спецслужбы страны-агрессора: ФСБ и внешнюю разведку РФ. По указанию оккупантов он занимался дискредитацией Украины на международной арене и работал над расшатыванием внутренней ситуации в странах-партнерах нашего государства», – говорится в сообщении.

Помимо прочего, Молчанову вменяют «организацию на территории ЕС уличных акций в интересах Кремля, где призывалось к сворачиванию международной поддержки Украины»..

Задержанному сообщили о подозрении по статьям «оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация её участников и коллаборационная деятельность».

Сексот СБУ (пропагандист канала «1+1») Андрей Цаплиенко торжествует: