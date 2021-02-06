«Украинского сценария не будет. Нет никакого раскола элит и войны башен Кремля»

06.02.2021, Москва, Валентин Филиппов

Два года и восемь месяцев – не окончательный срок лишения свободы, полученный Алексеем Навальным. Помимо нового судебного процесса по делу об оскорблении ветерана, «пламенного революционера» ждёт разбирательство дела о мошенничестве, отмывании денег и растрате в особо крупных размерах. Суть в том, что, собирая пожертвования на участие в президентских выборах, фигурант заранее знал, что не имеет права баллотироваться на эту должность.

О том, что российские власти закрывали глаза на деятельность Навального до тех пор, пока он не пошёл на прямое сотрудничество со спецлужбами Британии и США, обозревателю ПолитНавигатора Валентину Филиппову рассказал московский политолог и политтехнолог, профессор философии Олег Матвейчев.

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Валентин Филиппов: Наша виртуальная студия находится в городе Москва, в гостях у Олега Матвейчева – известного философа, интересного политолога, политтехнолога, ну и вообще очень хорошего, умного человека. Здравствуйте, Олег!

Олег Матвейчев: Здравствуйте!

Валентин Филиппов: Хотел вас спросить о последних событиях: о Навальном, о беспорядках… Но я вдруг подумал. Наверное, в логике западного сценария так и надо, чтобы мы все как можно чаще упоминали фамилию Навальный, суд, протесты. И чтобы это накапливалось в интернете. Упоминания, упоминания, упоминания.

Не работаем ли мы все на их сценарий, когда мы обсуждаем, опровергаем, даже просто называем эти фамилии?

Олег Матвейчев: С одной стороны, действительно, вы правы. Им, конечно бы, очень хотелось, чтобы разговоры о Навальном были, чтобы они не прекращались, и чтобы все сети были забиты одним сплошным Навальным. И это часть их сценария.

Другое дело, скажем так, что наши власти и наш народ этот сценарий чуть-чуть сломали.

То есть, в общем-то, да, о Навальном везде разговаривают. И на кухнях, и в сетях, по телевизору. Но, вопрос, что именно в этот момент говорят люди. И здесь оказывается, что ничего хорошего нет.

Они думали, что они выведут людей на протесты. Они думали про эти миллионы. Навальный сам думал о том, что его никто не посадит, потому что он памятник. И даже когда он хамил в суде, он не подозревал, потому что в конце он очень расстроился, когда был вынесен реальный приговор. И он, я думаю, будет в ближайшие дни осознавать, что ему предстоит. И что даже эти 2 года и 8 месяцев – это тоже не сахар. Более того, он понял, что в принципе его никто не боится сажать, и впереди у него ещё приговор, связанный с делом ФБК, которое сейчас в стадии активного следствия находится. Напомню, что там несколько составов преступления. Там с одной стороны мошенничество, когда он говорил о том, что он будет кандидатом в президенты. Юридически, как судимый человек, он не мог быть кандидатом в президенты, но собирал под это деньги.

Второе – это хищение средств людей. То есть, люди бросали в фонд на одни цели, а он тратил на личные нужды. Так нельзя делать по закону ни в одной стране мира.

И третье – это отмывание денег, когда его сотрудники с зарплатами в 50-80 тысяч рублей миллионами клали деньги в его фонд. То есть, им кто-то выдавал наличку, а они клали себе на карточку, а с карточек делали «типа донаты». Кто-то выдавал им наличку. Естественно, всё это надо будет установить следствию.

Валентин Филиппов: Этих сотрудников тоже надо как-то привлечь.

Олег Матвейчев: Да, да. Они все здесь. Их всех вызывают на допросы, у них изъяты компьютеры, все эти распечатки карточек. Идёт следствие, оно будет долго идти, потому что материала много, много лет эти все операции незаконные производились.

И там тоже «светит» срок не меньше пяти лет, поскольку понятно, что все укажут на Навального, как на главного, как на организатора, как того, кто это всё обеспечивал. Понятно, что там есть ещё Волков, который тоже купил себе дом в Люксембурге на деньги, пожертвованными этими «лошками», поклонниками Навального. Они там ему денежки со всей страны шлют, а он себе дом в Люксембурге покупает. И, конечно, Волков там тоже будет привлечён в качестве обвиняемого. Ну и Навальный просто так не уйдёт, потому что он официально там всё возглавлял.

Поэтому, я думаю, что 2 года и 8 месяцев, которые сейчас даны Навальному для отсидки по прошлому приговору, к ним «припаяют» ещё «пятерочку», как минимум, по новым приговорам.

Валентин Филиппов: Я слышал, что сроки друг друга поглощают. То есть, не добавляется ещё пять, а просто накладываются.

Олег Матвейчев: По разным преступлениям по-разному. Что-то поглощается, что-то накладывается. Тем более, мы ещё посмотрим, какой будет состав преступления, обвинения по делу ФБК. Мы ж там вообще не знаем. Там может быть мошенничество, может быть хищение, может быть отмывание. Там может быть три статьи сразу, а может быть две какие-то или объединят что-то. То есть, посмотрим, что будет в итоге. Но, в любом случае, этими 2 годами и 8 месяцами не ограничатся.

Сейчас, я думаю, западные страны будут делать всё, чтобы вытащить Навального. Они поняли, что протесты им организовать не удастся. Народ не выходит за него, народ его не любит. И все их самообманы, когда сто миллионов просмотров на youtube, всё это разоблачено. Сейчас «Медиаскоп» выпустил буквально вчера доклад, в котором все цифры перемножили, посмотрели и так далее. Оказалось, что фильм Навального посмотрели полностью в двухчасовом варианте всего лишь чуть более трёх миллионов человек.

Валентин Филиппов: Простите, но три миллиона – это много. Мало кто набирает три миллиона. Я не уверен, по-моему, и Путин со своими обращениями, общением с народом, где-то так и набирает.

Олег Матвейчев: Путина по телевизору в основном смотрят. Три миллиона-то откуда? Это тоже по всему миру. Там часть трафика с Украины, из Европы, из той же Америки, из Канады и так далее. Его же много где смотрели. Россиян конкретных чуть-чуть меньше. Всё равно, это не то, на что они рассчитывали. У них в голове было, что он всеобщий любимец, популярный, что за ним полстраны. Они жертвы собственной пропаганды.

Валентин Филиппов: Про 2 года и 8 месяцев. Навальный в армии не служил, кажется? Или служил?

Олег Матвейчев: Нет, не служил. Откосил от армии, есть документы, связанные с его откосом, когда ему какое-то плоскостопие нарисовали. Отец Навального дружил с военкомом Москвы, как раз Одинцовский район, где он зарегистрирован. Всё публиковалось в своё время, когда Навальный только начинал раскручиваться.

Валентин Филиппов: Ну, вот, как в армию сходить. 2 года и 8 месяцев – это теоретически, если новых судов никаких не будет, о чем, собственно, могут надавить на наше руководство. Сказать, что ребята, хватит, один раз. Он осознал, пусть отсидит.

Получается, что он выйдет в сентябре 2023 года. А в марте 2024 выборы президента.

Мы прекрасно знаем, что все майданы, все перевороты не совершаются без предателей среди власти. Как вы считаете, достаточно ли крепка российская власть? Нет ли там таких нюансов, что кто-то бы поигрался на факторе Навального?

Нет ли такой опасности, что Навальный получит поддержку не только с запада, но и из каких-то российских государственных структур?

Олег Матвейчев: Такая опасность была, когда Навального раскручивали. Это был период с 2007-2008 годов по 2011-2012 года включительно, когда многие члены, стоящие вокруг Медведева, вели тему второго срока медведевского. Там они помогали, и был включён ряд олигархов, и много-много тогда было помощи Навальному. Но с тех пор и команды той нет, и олигархов тех нет, и министры многие те, которые там были, отстранены от власти. И команды, как таковой, не существует. Она разбита, она разбросана по разным банкам и отдельным структурам. Она разлучена. Да, собственно, эти люди всё давно осознали и, более того, и сам Медведев поплатился за своё общение. Ну, не лично, а опосредовано. Когда про него был фильм «Он вам не Димон» снят в качестве шантажа.

Это же месть была, что вы меня, типа, породили, говорил как бы Навальный, вы же меня вскормили, вы же мне платили, а потом меня кинули. И я остался без денег, без всего с 2012 года и несколько лет под прессом уголовных дел и всего остального. Платите мне дальше.

Но, поскольку с ним на контакт никто не вышел, то вот он стал мстить таким образом.

Сейчас, конечно, абсолютный консенсус. Нет никаких башен Кремля, которые враждуют. Вопрос ведь никогда и не стоял в том, чтобы кто-то там покровительствовал Навальному: «Нет, вот я за него». Все во власти прекрасно понимали, что это абсолютно вредоносный элемент. Вопрос стоял просто в том, что надо ли трогать это «дерьмо», чтобы оно воняло, или не надо. В какой-то момент именно решали так: «Вот эта субстанция вонючая, стоит ли её сажать куда-то, чтобы международная «вонища» была, чтобы у нас эта «вонища» была?» – и так далее. Не трогали именно по этой причине.

Теперь он заигрался совсем. Ну, ладно, он там контачил с Соросом, с Браудером, брал у них деньги, снимал фильмы. Но он зашёл слишком далеко, он реально стал озвучивать работу британских спецслужб. То есть, американцы и британцы ему пишут фильмы на английском языке, он делает плохой перевод и просто озвучивает. Когда он начал реально озвучивать оперативную информацию, взятую только из источников, которыми могут пользоваться спецслужбы. Это биллинги сетей телефонных, это перелёты различные, адреса людей, это базы данных, которые достаются только им. Когда он стал работать, по сути дела, на спецслужбы, да ещё и в наглой манере устраивать вот эту всю ерунду, типа «я помощник Патрушева. Устинов, доложите мне обстановку, рапорт готовлю»….

Когда эта наглость абсолютно беспардонная стала ещё транслироваться, конечно, все сказали: «Хватит. Мы его слишком долго жалели». Пятьдесят нарушений он совершил. Два уголовных дела, и оба условные сроки. Такого в стране нет. Слишком долго жалели, поэтому, конечно, надо применять закон. И всё, и применили закон.

То есть, нет никаких предателей. Нет и не будет внутри нашей элиты раскола или нескольких башен Кремля.

Я много в Кремле работал и слишком хорошо знаю, как там всё устроено. У Путина каждый функционирует и занимается по своему направлению и не пересекается. Поэтому, так называемые башни, они даже теоретически не могут враждовать, потому что у них просто разная ответственность: вы занимаетесь одним сектором, а вы занимаетесь своим, там нет никаких пересечений.

Валентин Филиппов: Дай Бог. Просто, к сожалению, видимо, такое огромное количество людей часто представляется «работающими в администрации президента».

Олег Матвейчев: Тут, на самом деле, мошенников, действительно, очень много. Я видел визитки, у меня где-то там для красоты валялось. Там визитка женщины, фамилия её, герб российский и внизу подпись «АП Президента». Люди знают, что «АП» – администрацию президента называют. Но в данном случае, если её возьмет полиция, она могла бы сказать, что АП Президента – это название фирмы какой-то своей ООО «АП Президента».

Валентин Филиппов: Можно написать «АПэшечка», и все поймут.

Олег Матвейчев: Да. Мошенников много, но, на самом деле есть вся официальная информация на сайте Kremlin.ru. Все начальники управлений, заместители начальников и так далее там указаны. Но и если есть желание, что называется, разобраться, какое управление, чем занимается. Это, в принципе, легко можно сделать, поняв функционалы, и тогда не будешь путаться, кто может давать какие-то советы, а кто не имеет право их давать.

Валентин Филиппов: Хорошо. Скажите, невозможна ли такая ситуация. У нас очень много очень умных политтехнологов, которые придумывают абсолютно потрясающие вещи. Такие потрясающие, как будто бы впервые. Вот представьте себе. Будут выборы Президента. И тут кто-то говорит: «А я придумал гениальный ход. Мы выпускаем Навального, народ его не любит, он уголовник, мы его допускаем до выборов президента, и Путин, конечно же, с треском у него выигрывает».

Олег Матвейчев: По Конституции не может он баллотироваться.

Валентин Филиппов: Может его жена баллотироваться.

Олег Матвейчев: Жена теоретически да, может. В архиве такой ход теоретически может быть. Например, они действительно сделают определённое количество каких-то замеров, посмотрят. А потом подумают: А давайте Юлию запустим, и пускай она посостязается, ну и получит свои 10%. Такое может быть.

И мы видели, как в своё время, при Володине, такую штуку допустили при выборах мэра Москвы. Когда, посчитав рейтинги и видя, что у Собянина рейтинг 70%, а у Навального 6% или что-то типа этого, в Москве выпустили Навального, чтоб он поучаствовал. Да, ещё к тому времени, как раз эти суды шли, задержания, всё вокруг него было. И он настолько мобилизовал свой электорат, который постепенно превратился в 16 или 18% по социсследованиям. А потом он их мобилизовал так жёстко, что они практически все пришли. А собянинский электорат был абсолютно уверен в победе Собянина, и они на дачи все уехали. И получилось, что в итоге Навальный набрал 27%. Да, такой эффект был от определённой недоработанности плана. Была идея выиграть с большим треском, а недореализовали план.

На выборах президента я вообще не уверен, что будут в такую игру играть.

Валентин Филиппов: Я вспомнил Януковича с Тягнибоком, который выкормил Тягнибока. А потом дело до выборов и не дошло, потому что начался переворот.

Олег Матвейчев: Начался переворот, да. Нет, здесь украинский сценарий нам не грозит, потому что у Украины ряд олигархов, которые ещё и имеют свои медиа, у каждого своё понимание того, как нужно работать. И они считали, что для них Янукович – это такой же равный, как и они сами, а, может, даже и меньше по значимости, богатству и всему остальному. У них куплены были огромное количество чиновников, которые могли не выполнять какие-то распоряжения, или выполнять наоборот их распоряжения, а не выполнять распоряжения Януковича и прочее.

У нас система власти в России налажена более строго, и каждый олигарх знает, что Путин не равный с ними, а он далеко-далеко царь наверху. И в лучшем случае, раз в год с ним можно встретиться и доложить ему о том, как ты работаешь на Россию, как увеличиваешь производство на своих заводах и так далее. И каждый из них знает, что, если он только попытается дёрнуться, где-то что-то профинансировать, где-то вылезть, то он моментально повторит судьбу Ходорковского.

Валентин Филиппов: По Слепакову. «Путин страшный, я его боюсь, каждый раз, когда увижу, я в штаны мочусь».

Олег Матвейчев: Да, да. Это так и есть. Поэтому, у нас этой олигархии нет. Я всегда смеюсь с наших коммунистов, которые говорят, что в России капитализм, олигархи какие-то правят. Это старое название «олигархи» сохранилось ещё из 90-х годов. По привычке мы так называем людей богатых, но которые к власти у нас сейчас не допущены. И в этом смысле капитализма у нас никакого нет. У нас, как угодно можно называть, государственный капитализм.

Валентин Филиппов: Скорее, да.

Олег Матвейчев: У нас сейчас контроль над экономикой и над банковской сферой со стороны государства порядка 70%. То есть, это всё, так или иначе, контролирует государство путём акционерных обществ, путём регулирующих норм и прочего, но всё один сплошной контроль государства.

Валентин Филиппов: Хорошо. В общем-то, очень оптимистичненько получается. Я надеюсь, что этот оптимизм не зря. Но, я думаю, что расслабляться все равно не надо. Они нас будут качать.

Олег Матвейчев: Расслабляться не будем. Качать они, безусловно, будут. Сейчас начнётся «накат» на Газпром. Зелёная энергетика и полным-полно всякой ерунды.

Грета Тунберг. Какие-нибудь международные завывания. Ещё какие-нибудь очередные провокации. Всё это будет, но нам нужно сохранять спокойствие, адекватно на всё отвечать. И конечно, понимать, что это всё имеет международную природу, что это просто борьба против России, и не нужно в эту борьбу ни в коем случае включаться.

Всякий, кто пытается борьбу против президента вести, он фактически уже тем самым, неважно, связан он лично со спецслужбами западными или нет, он, по сути, начинает работать на западные страны. Вот и всё.