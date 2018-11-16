Украинского «упоротого» министра одёрнула радиослушательница

16.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Во время эфира с вице-премьер-министром Украины Вячеславом Кириленко в эфире «Радио НВ» в студию дозвонилась женщина и пристыдила чиновника, что власть и подконтрольные ей СМИ молчат о поджогах и захватах храмов Московского Патриархата.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вы отняли 55 храмов, а сколько храмов вы подожгли в Киеве! И ни одного раза ни на вашем радио, нигде не было об этом сказано», – заявила радиослушательнница, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Храмы подпаленные в Киеве? Я хочу, чтобы вы уточнили», – попросил ведущий.

«А вы спросите у бывшего комсомольца Кириленко, он прекрасно знает, где поджигались храмы», – предложила женщина.

Ведущий ещё раз попросил назвать храмы, однако дозвонившаяся настаивала на том, чтобы это сделал вице-премьер.

«Ну, немного странное выступление. Кстати, с комсомола я вышел в январе 1990 года, а в декабре 1989-го провёл съезд «Народный Рух». Вы, Дмитрий, тогда тоже много чего делали в национально-освободительном движении», – отметил Кириленко, обращаясь к ведущему.

«По части поджога храмов, не знаю, что говорит пани. Как раз Андреевскую церковь хотели подпалить – возможный будущий храм Константинопольского Патриархата. Понятно, что это провокация, инспирированная Кремлём», – «подыграл» Кириленко его идеологический подельник-ведущий.

«А обратили внимание на уровень словесной агрессии? Он звучит, и мы понимаем, что далее с этим придётся сталкиваться. Я трижды попросил, назовите, вы в прямом эфире», – спросил ведущий.

«Это зазомбированность. Пятьдесят пять храмов, о чём речь? Пусть хоть один пример приведут. Значит, кто-то уже рассылает методички, по которым нужно такой вздор говорить», – отмахнулся Кириленко.