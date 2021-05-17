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17.05.2021, Херсон, Максим Карпенко
 
Дзен, Происшествия, Украина, Херсон
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Украинского военкома травят за «лайк» новости о параде Победы в Москве

Новости Украины

Военного комиссара пограничного с Крымом украинского города Херсона Александра Зиньковского уличили в поддержке президента России Владимира Путина. Об этом пишет местный ресурс «Херсон Newcity», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Поводом для обвинения в «зраде» послужила страница Зиньковского в американской соцсети Facebook, где военком поставил «лайк» под сообщением российского информагентства РИА «Новости», посвященном военному параду в Москве 9-го мая.

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«По всей видимости, выступление президента России настолько впечатлило Херсонского военного комиссара, что он решил закрыть глаза на вооружённый конфликт с Россией на востоке Украины, и поддержал демонстрацию российской военной артиллерии лайком в фейсбуке, о чем свидетельствует счетчик статистики под видео», – говорится в сообщении.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Херсонский военкомат закупил для военнослужащих территориальной обороны гнилые берцы и бронежилеты.

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