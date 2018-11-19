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19.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Война, Вооруженные силы, Галичина, Криминал, Общество, Происшествия, Спецслужбы, Украина
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Украинского военного задушили в глубоком тылу

В городе Яворов во Львовской области нашли тело бойца 24-й бригады ВСУ имени “короля Даниила”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”..

Об этом сообщила пресс-секретарь военной прокуратуры Западного региона Украины Юлия Галущак.

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“Вчера ужина было обнаружено тело военнослужащего без признаков жизни, в съемной квартире в городе Яворов. По данному факту зарегистрировано уголовное производство. Досудебное расследование осуществляет Яворовский отдел полиции”, – сообщила Галущак.

Задушенному военному было 24 года, он был родом из Тернопольской области. По предварительной информации, смерть наступила в результате механической асфикции. Иначе говоря, он был задушен.

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