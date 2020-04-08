Украинской экономике «наступает белый пушистый зверь» – эксперт

08.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

В случае затягивания карантина ещё на несколько месяцев в мировой экономике могут запуститься необратимые процессы, которые в корне поменяют обстановку с трудовыми ресурсами, в том числе и на Украине.

Об этом в эфире YouTube-канала «Первый казацкий» заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Если пандемия будет длиться хотя бы ещё три-шесть месяцев, то это выступит своего рода акселератором процессов автоматизации и диджитализации многих производств, людей станет меньше необходимо во многих производствах, в том числе в странах Запада, куда мы ездим зарабатывать.

Более того, мы должны понимать, что не только в Украину возвращаются заробитчане, поляки тоже поехали обратно из Британии и румыны поехали домой. В тех странах, где традиционно много работало украинцев, у них свои трудовые ресурсы работали в ещё более благополучных странах в основной массе, сегодня эти трудовые ресурсы возвращаются, поэтому банально для наших заробитчан может не быть мест», – заявил Бортник.

«Кроме того, надо понимать, что сегодня больше всего страдает две категории трудовых ресурсов. Первая – это сезонные работники, люди временно или даже нелегально трудоустроенные. В Украине их не менее 30 процентов, во многих других экономиках их тоже очень много, особенно в польской. То есть люди без трудоустройства потеряют рабочие места в первую очередь. И люди, которые не имеют постоянного заработка – они официально трудоустроены, но подрабатывают.

И второй класс – это люди, которые работали в секторе услуг. Я спрашивал у коллег, а что вы теперь скажете, сторонники барбершопов, коворкингов и всей остальной сферы услуг, где вам работать? Экономика, ориентированная на сферу услуг, таким экономикам сегодня наступает белый пушистый зверь.

Вы посмотрите, что будет твориться в туристически ориентированных странах, если кризис продлится ещё три-шесть месяцев, Южной Европы или Северной Африки», – добавил эксперт.

«Ведь именно дальнейшее раздувание сферы услуг было буквально панацеей, о которой нам постоянно говорили неолиберальные мыслители», – отметил ведущий канала.

«Да, потому что этим инструментом они пытались обосновать уничтожение индустрии промышленности. А именно промышленность и сельское хозяйство в меньшей мере, в основном промышленность, где формируется большая добавленная стоимость, где большая трудовая вовлечённость, именно она будет сегодня локомотивом всех экономик в ситуации кризиса.

Сейчас эта сфера услуг, начиная от всяких коворкингов и барбершопов и заканчивая турагенствами, тренингами, коучем и всем остальным, она закрывается. Люди как минимум теряют часть доходов, как максимум люди теряют просто рабочие места.

Из этого тоже надо делать вывод, что вся эта сервисноориентированная экономика – это сказки для буратин, для бедных лохов из третьего мира. И она по определению не может быть суверенной, потому что где-то деньги для этой экономики должны появляться, какая-то добавленная стоимость должна быть. Эта проблема есть, и она пока что будет для Украины неразрешима», – резюмировал Бортник.