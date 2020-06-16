16.06.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Украина
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Украинской экономике нужно четверть века, чтобы восстановиться до уровня Януковича


Украинское правительство признало, что экономика страны в этом году вернется на уровень кризисного 2015 года.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1», обращаясь к украинским экспертам, заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кстати, у вас славная годовщина – ровно пять лет, как великий сын украинского народа Михо Саакашвили заявил о том, что нам потребуется 20 лет, чтобы вернуться по экономическим показателям до уровня Януковича.

Пять лет прошло. Сегодня читаю программу Кабмина – сначала они внесли 9 страничек, им сказали, что это не программа, они взяли туда графиков накидали и самое главное, всюду накидали словосочетания «российская агрессия» – 25 раз упоминается это словосочетание, теперь всё, программа хороша, а то забыли про «агрессию».

Так вот, читаю и первое, что вижу: в этом году экономика Украины упадёт до уровня 2015 года. Наша песня хороша – начинай сначала. То есть ещё 20-25 лет надо восстанавливаться до показателей уровня Януковича», – заявил Корнилов.

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