Украинской ГТС пока везёт с Россией

25.12.2019, Киев, Игорь Петров

Россия сейчас не может обойтись без украинской ГТС, поскольку США готовы зайти на европейский рынок со своим сжиженным газом.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вероятно, реальные объемы окажутся больше. В Европе потребность в газе растет. Европейские месторождения истощаются.

Думаю, надо рассчитывать, что объемы будут больше. Кроме того, не надо думать, что Россия пошла навстречу.

Решения приняты, в том числе, и в интересах России. Сейчас основная проблема – в том, что если бы Россия не смогла обеспечить Европу достаточными объемами газа, то туда… вот уже буквально на старте стоят американцы, которые готовы поставлять возрастающие объемы сжиженного газа.

Поэтому Россия просто не может не пользоваться украинской ГТС. Тем более, что «Северный поток-2» не достроен, строительство заблокировано. Так что украинская ГТС Россия нужна. И все это привело к компромиссу», – резюмировал очевидные вещи Суслов.

Отметим, Россия опередила США по поставкам сжиженного газа в Европу и занимает уже 20% рынка поставок СПГ в ЕС. У США – 13%.