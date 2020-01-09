Украинской минималке не по зубам минимальный российский паёк

09.01.2020, Киев, Игорь Петров

Рост минимальной зарплаты украинцев не компенсирует роста цен на продукты питания, которые уже вышли на европейский уровень.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил экономист Олег Пендзин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт комментировал заявление заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергея Николайчука о том, что уровень минимальной зарплаты украинцев превысил аналогичные показатели России и Беларуси.

«Не важна сумма, которую получает человек. Важен паритет цен и доходов. Когда мы сегодня говорим, что у нас европейские цены на продукты питания, то то, что у нас минимальная зарплата превысила российскую, безусловно, тешит.

Но надо сравнивать, сколько конкретно хлеба, мяса и молока может купить человек на ту зарплату, которую получает. У нас европейские цены на продукты.

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