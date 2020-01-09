Украинской минималке не по зубам минимальный российский паёк
Рост минимальной зарплаты украинцев не компенсирует роста цен на продукты питания, которые уже вышли на европейский уровень.
Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил экономист Олег Пендзин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Эксперт комментировал заявление заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергея Николайчука о том, что уровень минимальной зарплаты украинцев превысил аналогичные показатели России и Беларуси.
«Не важна сумма, которую получает человек. Важен паритет цен и доходов. Когда мы сегодня говорим, что у нас европейские цены на продукты питания, то то, что у нас минимальная зарплата превысила российскую, безусловно, тешит.
Но надо сравнивать, сколько конкретно хлеба, мяса и молока может купить человек на ту зарплату, которую получает. У нас европейские цены на продукты.
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