09.01.2020, Киев, Игорь Петров
 
economics, Общество, Политика, Россия, Украина
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Украинской минималке не по зубам минимальный российский паёк

Рост минимальной зарплаты украинцев не компенсирует роста цен на продукты питания, которые уже вышли на европейский уровень.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил экономист Олег Пендзин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт комментировал заявление заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергея Николайчука о том, что уровень минимальной зарплаты украинцев превысил аналогичные показатели России и Беларуси.

«Не важна сумма, которую получает человек. Важен паритет цен и доходов. Когда мы сегодня говорим, что у нас европейские цены на продукты питания, то то, что у нас минимальная зарплата превысила российскую, безусловно, тешит.

Но надо сравнивать, сколько конкретно хлеба, мяса и молока может купить человек на ту зарплату, которую получает. У нас европейские цены на продукты.

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