Украинской полиции поставили в пример правоохранителей ЛДНР

15.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинские радикалы позволяют себе угрожать и нападать на неугодных журналистов из-за пассивности правоохранительных органов.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-спикер МИД Украины Олег Волошин, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Где сегодня на территории Украины, а мы признаем Украину в тех границах, в которых она есть, господин Карась не будет тыкать в корреспондента «Страны.ua» и кричать: «Давайте его изобьем, потому что нам не нравится его позиция»? К сожалению, только в Крыму и на неконтролируемой части Донбасса.

Мы прекрасно понимаем, что эти все «герои», которые готовы сжечь «NewsOne», черта с два рискнут поехать в Крым или на Донбасс. Потому что они знают, что с ними так сделают.

И при этом мы хотим вернуть эти территории и людей, живущих там, а они явно не разделяют взгляды Карася, Стерненко и других, без предоставления возможности тому же Донбассу права иметь свою собственную милицию, потому что у нас же есть Национальная полиция. Но наша собственная полиция тут, в центре Киева, позволяет себе избивать журналистов и виноватыми делает журналистов», – отметил он.

При этом, по словам Волошина, даже гипотетическое возвращение Донбасса в состав Украины он был поддержал только при условии сохранения собственных правоохранительных структур, созданных в народных республиках.

«Я, как человек ответственный и объективный, если завтра буду в Верховной Раде, не проголосую никогда за возвращение Донбасса без предоставления ему возможности иметь собственные, подчиненные украинским законам правоохранительные органы, которые гарантируют, что первым делом в Донецк не приедут такие «Караси» и не начнут там наводить справедливость по своему», – резюмировал эксперт.