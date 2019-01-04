//exit;
04.01.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Мнение, Общество, Политика, Религия, Украина
Просмотров:

Украинской православной Церкви разрешат остаться на Украине, если она назовет себя Русской

В Русской православной церкви на Украине останется много прихожан, поэтому РПЦ будет в дальнейшем существовать.

Так будущее каноничной Украинской православной церкви обрисовал глава новообразованной “Церкви Порошенко” митрополит Епифаний в интервью Deutsche Welle.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы понимаем, что в Украине будет в дальнейшем существовать РПЦ и будет много желающих оставаться там, но мы против этого ничего не имеем. Все должны выбирать свой религиозный центр добровольно», — сказал он.

Епифаний отметил, что каждый архиерей с епархией или священник с общиной должны определиться со своей позицией. Если они на общем собрании решают, что хотят добровольно присоединиться к новообразованной ПЦУ, то их примут уже в структуру единой ПЦУ.

Напомним, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся собор по созданию подчиненной Стамбулу православной церкви, а ее главой избрали “правую руку” раскольника Филарета “митрополита” Епифания. Подавляющие большинство епископов канонической УПЦ отказались принимать участие в этом соборе, считая его неканоничным.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

Ы Виннице каноническая Церковь перешла в наступление за свои права
Поляки хотят, чтобы вопросом Украины вместо «нормандской четверки» занималась ООН
Власть боится правды о «небесной сотне» и думает, что она навсегда – экс-соратник Ющенко
Экс-спикер Рады соблазняет украинцев «правильным» евровыбором
«Добро пожаловать в ад» – в Киеве поздравили украинцев с Новым годом
«Климкин наряжается в пиджаки убитых пленных» – Червоненко
В Киеве плачут о заблокированных украинских портах в Азовском море
Лишать людей права голоса нельзя, но если надо, то можно – экс-комбат «Айдара»
«Гиперлуп Омеляна» стал синонимом «украинского ужаса и дебилизма»
Украинский министр призвал «дать России по носу и гнать назад в берлогу»
ЦИК Украины уличили в нарушении Конституции
Экс-соратник Ющенко назвал декоммунизаторов «дебилами» и «стукачами»
Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть