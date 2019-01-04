Украинской православной Церкви разрешат остаться на Украине, если она назовет себя Русской

04.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Русской православной церкви на Украине останется много прихожан, поэтому РПЦ будет в дальнейшем существовать.

Так будущее каноничной Украинской православной церкви обрисовал глава новообразованной “Церкви Порошенко” митрополит Епифаний в интервью Deutsche Welle.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы понимаем, что в Украине будет в дальнейшем существовать РПЦ и будет много желающих оставаться там, но мы против этого ничего не имеем. Все должны выбирать свой религиозный центр добровольно», — сказал он.

Епифаний отметил, что каждый архиерей с епархией или священник с общиной должны определиться со своей позицией. Если они на общем собрании решают, что хотят добровольно присоединиться к новообразованной ПЦУ, то их примут уже в структуру единой ПЦУ.

Напомним, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся собор по созданию подчиненной Стамбулу православной церкви, а ее главой избрали “правую руку” раскольника Филарета “митрополита” Епифания. Подавляющие большинство епископов канонической УПЦ отказались принимать участие в этом соборе, считая его неканоничным.