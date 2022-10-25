Украинской промышленности ограничили доступ к электроэнергии

Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго ввел графики ограничения электропотребления и мощности для промышленных потребителей по всей Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в заявлении пресс-службы «Укрэнерго».

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«Для стабилизации работы энергосистемы Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» вынужденно применил графики ограничения для промышленных и других категорий потребителей во всех регионах Украины», – говорится в заявлении.

Утверждается, что принудительные ограничения потребителей электроэнергии – полностью контролируемая мера, позволяющая снизить нагрузку на электросети и дающая возможность сбалансировать работу энергосистемы.

«Сознательное снижение потребления электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пика потребления (6:00 – 11:00 и 17:00 – 23:00), уменьшает риск перегрузки в сетях и применения ограничений потребителей.

Просим потребителей сознательно и бережно подходить к потреблению электроэнергии, не включать в сеть одновременно два или более мощных электроприборов, а также при возможности перенести пользование некоторыми из них на ночной период (стиральные машины, бойлеры, обогреватели и т.п.)», – призывает «Укрэнерго».