Украинской ПВО запретили защищать Трипольскую ТЭС – Мосийчук

Анатолий Лапин.  
17.04.2024 08:22
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Энергетика


Президент Украины Владимир Зеленский врет, рассказывая западным журналистам о том, что украинское ПВО отбивалось при ударах по Трипольской ТЭС до тех пор, пока хватало боекомплекта.

Об этом в интервью Александру Шелесту заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ подразделения «Азов» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский врет, рассказывая западным журналистам о том, что украинское ПВО отбивалось...

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«Все ракеты, которые летели на Трипольскую ТЭС, плюс «Шахеды», о которых он умолчал, не сбивалось ничего. Другие ракеты сбиты были в другом регионе, а не в районе Трипольской ТЭС. В районе Трипольской ТЭС не работало ПВО – я это знал в тот же день. Я не поднимал этот вопрос, пока не было этого интервью – когда я увидел этот циничный звиздежь, я решил рассказать.

На утро я общался со своими друзьями, помощниками, друзья, у которых соседи работают в ПВО, именно в том подразделении ПВО. Была команда не стрелять, заряд экономить – это раз. Второе – а экономили для чего? Конча-Заспу, Козин защищать, Банковую. То есть на защиту хватает снарядов, а на Трипольскую – нет. Хотя, «Триполька» – критическая история», – заявил Мосийчук.

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