14.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинское правительство потратит более двух миллионов гривен до конца года на повышение зарплат и премий сотрудникам всех органов военной разведки.

Текст соответствующего проекта постановления опубликовал в своём Telegram-канале одиозный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Согласно принятому документу, украинским военнослужащим разведывательных органов увеличивается размер должностного оклада в полтора-два раза, минимальный размер премии увеличили на 10-30%.

Также украинские разведчики теперь будут получать повышенную надбавку за выслугу лет – она будет составлять 3% должностного оклада за каждый календарный год.

Алексей Гончаренко подчеркнул, что в 2021 году Украина потратит на повышение зарплат и премий разведчикам более двух миллионов гривен.

Напомним, ранее украинская разведка стала широко известной благодаря своей новой русофобской эмблеме, на которой изображена сова, разящая мечом Россию на карте мира.