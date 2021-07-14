Украинской разведке, известной своей демонстративной русофобией, повысили зарплатуНовости Украины
Украинское правительство потратит более двух миллионов гривен до конца года на повышение зарплат и премий сотрудникам всех органов военной разведки.
Текст соответствующего проекта постановления опубликовал в своём Telegram-канале одиозный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Согласно принятому документу, украинским военнослужащим разведывательных органов увеличивается размер должностного оклада в полтора-два раза, минимальный размер премии увеличили на 10-30%.
Также украинские разведчики теперь будут получать повышенную надбавку за выслугу лет – она будет составлять 3% должностного оклада за каждый календарный год.
Алексей Гончаренко подчеркнул, что в 2021 году Украина потратит на повышение зарплат и премий разведчикам более двух миллионов гривен.
Напомним, ранее украинская разведка стала широко известной благодаря своей новой русофобской эмблеме, на которой изображена сова, разящая мечом Россию на карте мира.
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