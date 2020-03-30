Украинской власти грозит бунт армии неучтённых безработных – экономист

30.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Украину ждут новые социальные проблемы и резкое увеличение количества безработных за счёт никак неучтенных в статистике.

Подавляющее большинство населения страны из-за карантина, вызванного коронавирусом, смогут протянуть не более месяца, а после этого их запасы иссякнут.

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Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ситуация с безработными и людьми, которые остались без источников существования, – это самая большая проблема для Украины. Тем более, мы на самом деле не знаем, сколько безработных есть и будет. Сейчас сотни тысяч, а может быть и миллионы людей, вынуждены были уйти в недоплачиваемые отпуска.

Юридически они не являются безработными и не учитываются в эти 9,5% безработицы, но де-факто, поскольку они не имеют ни работы, ни дохода, они не работают сейчас, они тоже безработные, которые, правда, не имеют права на выплаты из фонда по безработице.

Так что ситуация может оказаться сложнее. Последние социологические опросы показывали, что в течении месяца закончатся средства примерно у двух третей украинских граждан, у кого нет сколько-нибудь серьезных накоплений. Это приведет к резкому росту социальной напряженности и новым проблемам», – предрекает Суслов.