Украинской власти повторно предложили определиться с люстрацией – пока ее не отменил ЕСПЧ

01.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Новой украинской власти следует наконец-то определиться со своим отношением к принятому предшественниками антиконституционному закону о люстрации, передает корреспондент ПолитНавигатора.

С таким призывом к властям повторно обратился украинскифй юрист и замглавы АП времен Виктора Януковича Андрей Портнов.

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“Уважаемое государственное начальство, напоминаем, что новому парламентскому большинству пора определиться с вопросом люстрации. За вас проголосовало большое количество людей, которые не приняли порядков 2014-2019 гг.

Похоже, вам нужно решением парламента отменить подписанный Порошенко неконституционный закон о люстрации. Или выполнить своё публичное обещание и ввести новую люстрацию для преступного политического режима Порошенко, БПП и Народного Фронта. Ну или отменить этот закон потому, что ему уже дал оценку ЕСПЧ и Венецианская комиссия.

Или потому, что хватит находится в парадигме потерпевшего с этой идеологией поражение на прошедших президентских и парламентских выборах колхозного быдла.

Или вам надо публично сказать, что вы поддерживаете этот закон, раз контролируете в стране всю власть и продолжаете его применять.

Пора определятся в любую сторону. Должна быть понятна ваша официальная позиция”, -написал Портнов в своемс телеграм-канале.

Ранее Портнов уже обращался к новому составу ВР Украины с таким призывом, однако он остался без ответа.

Тем временем, как сообщает киевское издание “Страна”, 17 октября ЕСПЧ может отменить люстрацию целой группы обратившихся в суд за защитой своих прав украинских чиновников и силовиков. Об этом в Facebook сообщил экс-прокурор Олег Подгайный. “Это два объединенных кейса. Текст решений будет размещён на официальном сайте Европейского суда по правам человека 17 октября в 10:00 по Страсбургу”, – написал Подгайный.

Речь идет о жалобах бывшего первого замначальника следственного управления Миндоходов Николаевской области Дмитрия Басалаева; экс-замначальника кадрового управления ГПУ Вячеслава Поляха; бывшего заместителя прокурора Черниговской области Александра Яся.

Власти Украины пытались в ответ на их иски в ЕСПЧ направить встречные претензии о том, что якобы все попавшие под люстрацию управленцы считаются соучастниками установления в Украине в 2010-2014 годах “режима диктатуры Януковича”.

Во-вторых, речь о бывшем начальнике налоговой инспекции города Яремча ГУ Миндходов в Ивано-Франковской области Романе Якубовском и экс-замначальнике управления АПК Александровской райгосадминистрации Донецкой области Сергее Бондаренко. Их заявления ЕСПЧ принял на коммуникацию около года назад – осенью 2018 года. А до этого как Якубовский, так и Бондаренко безуспешно пытались добиться признания их “очищения” незаконным в судах всех трех инстанций.

Напомним, ранее президент Зеленский внес в ВР законопроект об усилении люстрации, путем ее распространения на политиков, чиновников и силовиков, занимавших руководящие должности во времена режима Петра Порошенко.