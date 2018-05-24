24.05.2018, Одесса, Михаил Рябов

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Украинскому чиновнику сожгли машину в Одессе

24 мая неизвестные в Одессе подожгли автомобиль, который принадлежит руководителю Государственной экологической инспекции Северо-Западного региона Черного моря Александру Ставнийчуку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту открыто уголовное производство.

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