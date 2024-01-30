Украинскому газовому транзиту, как Штирлицу, «приказано выжить», несмотря на козни США

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США заставят Украину разорвать контракт с «Газпромом» по транзиту еще до формальной даты его завершения, то есть не в декабре, а уже весной этого года.

Об этом в интервью youtube-каналу PolitWera заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Черти кроются в деталях. Вряд ли мы увидим даже окончание нынешнего транзитного контракта. Скорее всего будут вмешиваться американские интересы. Американцы активно выдавливают Россию с газового рынка Европы и отказываются конкурировать нормально. Если они пошли даже на взрыв «Северных потоков», то естественно, украинский транзит они перекроют», – сказал Юшков.

Он пояснил, что формальные стороны для разрыва контракта появились у обеих сторон еще весной 2022 года. Тогда Украина отказалась принимать газ через оговоренный пункт «Сохрановка», находящийся в ЛНР, в ответ Россия сократила объем прокачки с оговоренных 109,5 млн кубов до 40-42 млн в сутки.

В Европе от этого «катастрофы не будет», потому что уровень потребления энергии у нее за два года СВО сильно просел за счет остановки промышленности: на 60 млрд кубометров в 2022 году, и на 30 млрд в 2023 году. Соответственно, поставки «Газпрома» за это время сократились радикально. Если в 2021 году он поставлял в Старый свет 160 млрд кубометров «голубого топлива» в год, то в 2023 – всего 27-28 млрд, из них через Украину – 14-15 млрд.

Юшков полагает, что США дадут Европе более и или менее нормально пройти отопительный сезон, а потом полностью зачистят рынок для своего СПГ.

Однако глава Минэнерго Николай Шульгинов не согласен с мнением эксперта. Он заявил «Интерфаксу», что решение о продлении транзита российского газа через Украину в Европу, вероятно, удастся найти, потому что «в этом заинтересованы европейские страны».

Это мнение поддерживает глава словацкого правительства Роберт Фицо. 24 января после встречи в Ужгороде с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем он заявил, что транзит продолжится. Шмыгаль поспешил опровергнуть заявление коллеги, но эксперты считают, что это возможно даже после разрыва контракта.

«Отбросим версию, что кто-то из них врёт. Может ли прокачка газа идти без контракта? Может. Если стороны договорятся использовать “европейскую”, то есть аукционную систему работы. Мощности ГТС выставляются на торги, на которых заказчик бронирует эти мощности», – пишет Александр Фролов в своем тг-канале.

То есть новый договор с «Газпромом» смогут заключить словацкие газотранспортные компании, арендовав мощности украинской ГТС.

«Российский газ на украинском транзите – как Штирлиц в последней серии «Семнадцати мгновений весны», когда посланец Центра предлагает разведчику в случае, если он чувствует в себе силы, продолжить свою работу в Берлине. Конечно, по сложившейся конфронтационной ситуации суверенному газу из Украины следовало бы уходить. С другой стороны, Европа хоть и в гораздо меньших объемах, чем раньше, но все же продолжает закупать у РФ газ, а заработки государству сейчас важны как никогда. Как продолжившему работу в тылу врага Штирлицу командование прислало новых связных вместо выбывшей Кэт, так и российские власти теперь прорабатывают новые решения проблемы транзита газа через Украину с привлечением посредников. Газу в трубах, идущих на Запад, приказано выжить, несмотря на все перипетии», – пишет журналист Дмитрий Севрюков.

Он считает, что российский газ критически важен и для Европы (для балансирования объемов поставок и цен СПГ) и прогнозирует, что «Газпром» ради сохранения транзита согласится на смену точки передачи газа с западной границы Украины на восточную, российско-украинскую.

Пока же «Газпром» пытается компенсировать потери на европейском направлении поставками в дружественные страны. По словам первого замминистра энергетики Павла Сорокина, в 2023 году объем таких поставок составил 76 млрд кубометров газа. В 2020 году экспорт в дружественные страны составлял 61 млрд кубометров, в 2010-м — 47 млрд.