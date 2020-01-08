Украинскому командованию пригрезился катер-разведчик ФСБ, который «испугался» справжних воякив и «сбежал»

08.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Российская армия проводит разведку непосредственно у берегов Украины.

Об этом говорится в отчете Операции объединенных сил (бывшая АТО), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Там сообщили, что якобы отогнали корабль береговой охраны ФСБ, находившийся в десяти милях от украинского берега.

«Во время плановой работы по освещению подводной и надводной обстановки вертолетом Морской авиационной бригады на дистанции около 10 морских миль обнаружен корабль береговой охраны ФСБ России, осуществлявший сбор разведывательных данных.

После нескольких облетов над акваторией якорной стоянки, морские авиаторы заставили экипаж российского корабля отойти от украинского берега на соответствующее расстояние.

Данное мероприятие проходило в тесном взаимодействии подразделений Военно-Морских Сил с артиллерийскими и пехотными подразделениями, которые держат оборону на побережье», – говорится в сообщении.

катер ФСБ

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