Украинскому командованию стыдно признаться, что ВСУ имеют дело с профессиональной армией ЛДНР

05.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Ключевые посты в армиях народных республик «занимают» исключительно российские военные. Они же «отвечают» за «высокотехнологичное вооружение».

В этом кроется вся причина пятилетних неудач ВСУ в Донбассе.

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Об этом в эфире «Громадського ТВ» заявил заместитель командующего штабом «ООС» генерал-майор Богдан Бондарь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вместе с тем, Бондарь посетовал, что российские военные очень ловко «маскируются», поэтому привести исчерпывающие и точные данные доблестная украинская разведка пока не может.

«Российские военные присутствовали и присутствуют сейчас. В зависимости от интенсивности боевых действий, когда конфликт или боевые действия нарастают, либо есть определённый успех ВСУ, то соответственно большее количество российских военных входит в ОРДЛО. Сейчас они практически занимают все руководящие должности, как минимум до командира батальона и даже отдельные командиры рот. Они управляют наиболее сложными средствами вооружённой борьбы, то есть комплексы РЭБ, разведки, подавления, средства противовоздушной обороны, ну и специфические другие структуры, которые, опять-таки, и разведку ведут, и готовят диверсантов», – рассказал он.

При этом, по словам украинского командира, «российские кадровики» научились искусно скрывать следы своего «присутствия» в Донбассе, особенно в интернете.

«Они находятся на ротационной основе, мы знаем, в какой военной части находятся военнослужащие. Но за последние пять лет они очень научились составлять легенды, и если раньше в СМИ, в интернете можно было найти фотографии либо ещё какие-то свидетельства того, что россияне тут непосредственно фотографируются, потом обмениваются этими данными, то сейчас это всё очень жёстко контролируется Россией. Но, безусловно, весь руководящий состав, всё руководство, чувствуется такая серьёзная линия. Мы говорим, где-то более двух тысяч кадровых военнослужащих, которые находятся на территории ОРДЛО», – отметил Бондарь.