Украинскому офицеру объявили строгий выговор за мощный троллинг Зеленского

30.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Офицер отдела информационного противодействия Штаба Сухопутных войск Украины получил строгий выговор за критику президента Владимира Зеленского в Facebook.

Фото соответствующего приказа командующего Сухопутными силами опубликовал в Telegram-канале киевский политолог Тарас Березовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Офицер отдела информационного противодействия оперативного управления штаба Сухопутных войск ВСУ 14 января 2020 опубликовал на своей странице в соцсети Facebook сообщение негативного характера в адрес президента Владимира Зеленского, в котором выразил недовольство результатами работы президента на занимаемой должности с призывом оставить занимаемую должность», – говорится в документе о результатах проведения служебного расследования в отношении «провинившегося» майора.

Украинский юрист и общественный активист Анна Пашкина также опубликовала в Facebook фотографию доноса сержанта ВСУ, на основании которого и было проведено служебное расследование в отношении инакомыслящего офицера.

В документе старший сержант Сухопутных войск приводит текст записи майора в Facebook, где он называет президента Зеленского «лошарой» и призывает уйти с поста.