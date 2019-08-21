Украинскому олигарху разрешили продавать курятину в Японию

21.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украина получила право поставлять отечественную курятину на рынок Японии, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбы.

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“Компетентные органы Украины и Японии согласовали международный ветеринарный сертификат для экспорта мяса птицы из Украины в Японию”, – говорится в сообщении госоргана.

В 2018 году рынки для украинской курятины открыли также Албания, Гана, Гонконг, Марокко и Тунис, в июне 2019-го – Катар.

При этом право экспортировать курятину в страны ЕС сегодня имеют только два украинских производителя – это “Мироновский хлебопродукт” и “Пан Курчак”. “Мироновский хоебопродукт” принадлежит аграрному олигарху Юрию Косюку.