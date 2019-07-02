02.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
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Украинскому послу не полез в горло стакан виски из-за поражения в ПАСЕ

Посол Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба отказался от алкоголя, когда узнал, что Россию вернули в ПАСЕ. Об этом он заявил в эфире 5 канала, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам дипломата, возвращение России он «перестрадал» заранее, потому после того, как состоялась сессия ПАСЕ, он не стал пить виски, вернулся домой и лег спать.

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«Я уже так это пережил еще заранее, что когда ночью это решение приняли, я не чувствовал ничего. Я заранее знал, что нужно делать, если это произойдет и в короткой, и в среднесрочной перспективе. Потому я был спокоен. Честно скажу, даже не захотелось выпить бокал виски, когда пришел домой в час ночи. Просто лег спать», – заявил Кулеба.

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