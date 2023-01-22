Экономист Александр Дучак, переехавший в Россию из Киева, опубликовал призыв к украинским солдатам, которых американские марионетки обманом гонят на бойню.

Этот текст можно использовать для подпольной работы, распространяя среди военнослужащих ВСУ.

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Украинский солдат! Что ты защищаешь? Свою землю? Нет у тебя земли. Она продана – треть оставшейся территории Украины уже выкуплены. Остальная будет отобрана за долги, даже если Украина чудом сохранится в каком-то виде – Украину нагружают долгами, понимая, что деньгами никто ничего не вернёт, чтобы потом забрать территорией, оставшимися предприятиями и даже квартирами таких, как ты.

Генералам нужны мертвые души – они получают деньги Запада из расчета поголовья живых, но зарабатывают на разнице – чем больше таких, как ты погибнет, тем больше у них останется денег. Ты их устраиваешь и без вести пропавшими – не нужно платить твоей семье, но можно три месяца получать твою зарплату. А офицеры могут оформить от твоего имени распоряжение о наследстве – и для них ты в мертвом виде просто источник заработка.

Солдат ВСУ,

Будь осторожен – не попади в госпиталь с лёгким ранением – если твои внутренние органы не повреждены, есть шанс, что они отправятся в Европу.

Ты хотел евроинтеграцию? Можешь её получить. По частям. Чёрные трансплантологи следятза тобой. Твоя семья не получит ни копейки за твои «запчасти» и твою жизнь. Тебя проще убить на операционном столе, выпотрошив, как курицу.

И если твой труп твоя семья сможет похоронить, считай, что им повезло. А тебе будет всё равно. Тебе может не быть всё равно сейчас, пока ты живой и в свою голову можешь не только есть. А кто и чем будет кормить твоих детей, когда тебя убьют?

Українському солдату. Що Ти захищаєш? Свою землю? Немає у тебе землі. Вона продана – третина території України, що залишилася, вже викуплена. Решта буде відібрана за борги, навіть якщо Україна дивом збережеться в якомусь вигляді – Україну навантажують боргами, розуміючи, що грошима ніхто нічого не поверне, щоб потім забрати територією, підприємствами, що залишилися, і навіть квартирами таких як ти. Генералам потрібні мертві душі – вони отримують гроші Заходу з розрахунку поголів’я живих, але заробляють на різниці – чим більше таких, як ти загине, тим більше у них залишиться грошей. Ти їх влаштовуєш і безвісти зниклим –не потрібно платити твоїй родині, але можна три місяці отримувати твою зарплату. А офіцери можуть оформити від твого імені розпорядження про спадщину – і для них ти в мертвому вигляді просто джерело заробітку. Солдат ЗСУ, Будь обережний – не потрап у шпиталь з легким пораненням – якщо твої внутрішні органи не пошкоджені, є шанс, що вони відправляться в Європу. Ти хотів євроінтеграцію? Можеш її отримати. Частками. Чорні трансплантологи стежать за тобою. Твоя сім’я не отримає ні копійки за твої запчастини і твоє життя. Тебе простіше вбити на операційному столі, випатравши, як курку. І якщо твій труп твоя сім’я зможе поховати, вважай, що їм пощастило. А тобі буде все одно. Тобі може не бути все одно зараз, поки ти живий і в свою голову можеш не тільки їсти. А хто і чим буде годувати твоїх дітей, Коли тебе вб’ють? Думай, поки є чим.