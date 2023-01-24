Экономист Александр Дудчак, бывший житель Киева, написал новое обращение к украинскому солдату.

Этот материал можно распечатать и использовать как агитацию в тылу ВСУ.

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Украинскому солдату. Ты думаешь, что защищаешь Родину?

Если ты думаешь – это уже хорошо. Постарайся заметить: ты, вкалывая, как пчела, ценой здоровья и жизни, по капле вместе со своими сослуживцами, несёшь денежный мёд в улей, находящийся далеко от Украины. Штаты сочинили военный бюджет на пять лет вперёд – они не могут отказаться от планов сбыта вооружений. Даже Зеленский со своей бандой, со всем этим генералитетом ВСУ – это лишь прислуга. Но служат они за оплату, которая тебе не снилась.

Они считают, что твоя задача – расходовать, как можно больше боеприпасов, чтобы был смысл в производстве и продаже новых. Им не важно, куда ты будешь стрелять – по позициям тех, кого ты считаешь противником или по мирным кварталам. Они перепродают оружие в Африку и на Ближний Восток, а тебя заставляют платить за самое необходимое снаряжение. И, как деревянных буратин, разводят твоих соотечественников на «волонтерские пожертвования». Но себе ты уже не купишь ни жизнь, ни здоровье. Банда Зеленского не станет оплачивать тебе протезы. Зато в братской могиле места хватит всем.

Да, скорее всего тебя убьют или ранят, иначе тебя не отпустят домой – на твоё место отловят таких же, как ты – процесс их обогащения на смерти не должен останавливаться.

Они разрушают Украину твоими руками. Они на тебе заработают и уедут в теплые страны или на альпийские луга и горнолыжные курорты. У них будет, на что там жить – ты и твои однополчане сделали им состояние. А ты, если не попадешь в могилу, останешься жить в разрушенной твоими же руками стране. Ты будешь соучастником преступлений, убийцей мирных жителей. Возможно, тебе нравился в детстве образ пирата Флинта? Ты будешь на него похож – без ноги и глаза. Правда без попугая и пиастр. А костыль придется покупать за свои.

Если ты ещё способен думать и мечтать. Представь, что у тебя ещё могли бы быть дети. Ты мог бы дожить до внуков. Но твои хозяева решили, что ты должен умереть, оставив после себя не своих внуков, а пару долларов на их счетах. Хватит умирать за интересы ублюдков у власти в Киеве и Вашингтоне, иди домой, пока он есть, пока тебя там ждут.