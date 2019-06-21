Украинскому вандалу в Крыму дали полгода колонии-поселения

21.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Суд в Крыму приговорил гражданина Украины Максима Сокуренко к шести месяцам колонии-поселения за то, что он в Симферополе облил краской памятник российским военным, которые участвовали в событиях, приведших к отделению полуострова от Украины и вхождению в состав РФ, передает корреспондент ПолитНавигатора.

В тексте приговора, который имеется в распоряжении проукраинской Крымской правозащитной группы, сказано, что украинец совершил эти действия «по мотивам политической ненависти».

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Украинца признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ (Вандализм), и назначили наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

«Срок наказания исчислять со дня оглашения приговора — 17 апреля 2019 г. Засчитать Сокуренко Максиму Сергеевичу в срок лишения свободы время содержания под стражей в период с 28 января 2019 года по день вступления приговора в законную силу включительно, из расчета, согласно п. «в» ч. 3.1 ст. 72 УК Российской Федерации, один день содержания под стражей за два дня отбывания наказания в колонии-поселении», — говорится в тексте приговора.

В документе также указано, что Сокуренко не признал своей вины и в судебном заседании заявил о своем отказе получать российский паспорт:

«Сокуренко М.С., является гражданином Украины, не признает факт вхождения Крыма в состав Российской Федерации по результатам референдума 16 марта 2014 года, а также считает незаконным нахождение государственной символики Российской Федерации на территории Республики Крым. Для выражения своей гражданской позиции, с целью привлечения внимания действующей власти, облил памятник солдатам и офицерам российской армии…», — сказано в приговоре.

Напомним, ночью 28 января 2019 года жителя Крыма Максима Сокуренко задержали после того, как он облил красной краской памятник российским военным в Симферополе.

Центральный районный суд Симферополя 29 января 2019 года избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.