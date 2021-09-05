Украинскому водочному магнату Евгению Черняку угрожают санкциями за работу в России

05.09.2021 01:38 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Владелец водочной марки «Хортица» живущий в США бывший запорожский бизнесмен Евгений Черняк должен быть включен в санкционный список Украины за то, что торгует своей продукцией в России и в Крыму в частности.

Об этом говорили участники эфира на «4 канале», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии обсуждали проблему, почему Киев «проспал» паспортизацию в Крыму, а сейчас не может остановить паспортизацию на Донбассе.

«А мне больше нравится история лишения украинского паспорта за антиукраинскую деятельность. Например, не признаёте аннексию – оккупацию? Нафиг с пляжа!» – предложил депутат Киевского облсовета от «Европейской солидарности» Владимир Горковенко.

«Такое Советский Союз делал», – отметил политолог Валентин Гладких.

«Возможно, – не стал спорить депутат. – Но таким образом, по крайней мере, мы решим одну проблему – перестала бы существовать «Оккупационная платформа «За жизнь».

К дискуссии подключился киевский миллионер и политик Геннадий Балашов, в свое время горячо поддержавший майданщиков.

«Медведчуковские некоторые откровенно высказываются. Хуже всего «консервы», которые сидят здесь! Они же сидят на руководящих должностях, эти твари», – сказал Балашов.

«У нас есть бизнесы, которые ведутся в Крыму, водкой торгуют в ДНР-ЛНР. Тот же самый Черняк! Он же торгует всей своей «Морошей», этим всем. Налоги он здесь уже не платит, у него здесь минус 280 миллионов, он платит их в России, заводы там пооткрывал! На него санкции не вводятся, мы просим – введите на эту падлу санкции! Они не вводят», – добавил он.