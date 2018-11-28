Украинскому «ястребу» наваляли в Одессе

28.11.2018, Одесса, Анастасия Самойлова

Анатолия Гриценко, бывшего министра обороны Украины времен правления Виктора Ющенко, не пустили в эфир одной из радиостанций Одессы, куда он прибыл в рамках подготовки к президентским выборам.

Справка «ПолитНавигатора»: Анатолий Гриценко возглавлял Минобороны Украины в 2008 году во время операции России по принуждению Грузии к миру. Именно при Гриценко ВМС Украины пытались чинить препятствия кораблям Черноморского флота России, возвращавшимся в Севастополь с боевой операции у берегов Кавказа.

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«Группа людей спортивной внешности сначала преградила Гриценко вход, а потом напала на сторонников политика, которые его сопровождали. Нескольких из них «титушки» избили. В частности, одному мужчине рассекли бровь. Первую помощь пострадавшим оказали медики неотложки, которая прибыла на место происшествия. На данный момент полиция опрашивает свидетелей», – сообщает Shark Radio, разместившее видео инцидента на своей странице, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Гриценко, согласно данным социологов, сейчас занимает одно из лидирующих мест в президентском рейтинге на Украине. Его популярность как проамериканского политика в Одессе невелика, однако Гриценко претендует на тех же националистически настроенных избирателей, что и Петр Порошенко.

Таким образом, сегодняшний инцидент может подтверждать ранее неоднократно выдвигавшуюся версию о том, что одесские власти присягнули обеспечивать необходимый Порошенко результат на грядущих выборах президента.

Украинский политолог Юрий Романенко отмечает, что Одесса – один из регионов, где введено военное положение. Таким образом, уже первый день нового режима демонстрирует, для чего он вводился Порошенко накануне выборов.

«Думаю, что уже всем очевидно, что военное положение оказалось очередной симуляцией, используя которую будут решать свои проблемы. Прежде всего, отжимать бизнес и закрывать рот неугодным», – комментирует Романенко.