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В Херсонской области в воскресенье ввели три официальных языка по примеру соседнего Крыма – русский, украинский и крымско-татарский (на прилегающих к полуострову территориях Херсонщины есть небольшая диаспора татар – выходцев из Крыма).

Соответствующий указ подписал губернатор Владимир Сальдо.

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Решение чиновника вызвало возмущение некоторых российских наблюдателей. По их мнению, власть напрасно заигрывает с украинством вместо жесткой линии на обратную русификацию, ведь насаждение мовы – одна из причин, почему люди сейчас проливают кровь.

Волноваться не надо. Если российская армия покажет успех и сделает так, что никто не посмеет оспаривать принадлежность этих земель к РФ, вопрос отпадёт сам собой. После военной победы компетентные органы России смогут разобраться со всеми подпольными сепаратистами, даже если они попытаются маскироваться под невинные клубы любителей поэзии Кобзаря или религиозные кружки.

Думается, что в Херсонской области в силу состава населения (туда еще в царские времена переселялись из малороссийских губерний, после Великой Отечественной также переезжали западенцы) спрос на украинские классы будет больше, чем в Крыму. Ну и хорошо – появится возможность показать, как выглядит настоящее соблюдение прав, когда дети будут знать и мову, и русский.

Есть, правда, один момент. Триязычие – это не только дополнительные расходы на новые вывески.

Вспомните про известный эпизод, когда нынешний меджлисовский главарь Чубаров «троллил» прокурора Поклонскую, требуя изъясняться с ним то на украинском, то на крымско-татарском. Готовы ли сами чиновники овладеть всеми официальными языками?

К слову, нет ничего плохого, если и школьникам будут преподавать все три языка. Хотя бы из уважения к крымским татарам, которые поверили в Россию. И это будет далеко не бесполезно – крымско-татарский похож на турецкий. Ведь эта страна после переизбрания Эрдогана остается важным и сложным партнером, которого полезно понимать, хотя бы читая новости «в первоисточнике».