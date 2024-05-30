Украинскому языку позволяют «без страха» распространяться по Новороссии

Елена Острякова.  
30.05.2024 20:59
  (Мск) , Москва
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Дзен, Мова, Новороссия, Образование, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


До 40% школьников в Херсонской и Запорожской областях выбирают украинский в качестве языка обучения.

Об этом депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев заявил на форсайт-форуме «Какая победа нам нужна?», организованном мультимедийным изданием Украина.ру, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

До 40% школьников в Херсонской и Запорожской областях выбирают украинский в качестве языка обучения....

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«Сегодня уже есть освобожденные территории, где по идее можно разворачивать денацификацию. И я с ужасом узнаю, что в Херсонской и Запорожской областях до сих пор порядка 40% детей в школах выбирают украинский как язык обучения.

Нам объясняют: люди еще боятся и не доверяют. А вдруг русские уйдут, и тогда им придется… Не думаю, что дети там боятся. Эти люди изначально на руссом языке там и говорили», – сказал Матвейчев.

«То есть Украину жители Херсонской и Запорожской областей боятся, а Россию – нет? Ценная информация к размышлению. И Россия детям украинский язык учить не запрещает. А Украина – русский?», – отреагировал на его выступление толерантный политолог Александр Носович в своем тг-канале.

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