Украинскому языку позволяют «без страха» распространяться по Новороссии

До 40% школьников в Херсонской и Запорожской областях выбирают украинский в качестве языка обучения.

Об этом депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев заявил на форсайт-форуме «Какая победа нам нужна?», организованном мультимедийным изданием Украина.ру, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня уже есть освобожденные территории, где по идее можно разворачивать денацификацию. И я с ужасом узнаю, что в Херсонской и Запорожской областях до сих пор порядка 40% детей в школах выбирают украинский как язык обучения.

Нам объясняют: люди еще боятся и не доверяют. А вдруг русские уйдут, и тогда им придется… Не думаю, что дети там боятся. Эти люди изначально на руссом языке там и говорили», – сказал Матвейчев.