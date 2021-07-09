Украинскому жилому фонду приходит конец. Дома начнут уходить под землю

09.07.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

В Киеве все чаще можно наблюдать картину, когда рвутся трубы, а дороги с автомобилями уходят под асфальт.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет киевский журналист Василий Апасов.

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«Женщина провалилась в горячую воду просто на улице в Киеве. Коммунальщики проводят испытания. Испытания нужны, чтобы определить потенциальные места прорыва перед сезоном. Как это делается? По трубам даётся более высокое давление, чтобы спровоцировать прорывы трасс в наиболее слабых местах. Что получается? Проводят испытания, дают давление, трубы рвутся… а потом то дороги с автомобилями уходят под асфальт, то фонтан бьет на пару десятков метров вверх, попутно осыпая все вокруг обломками асфальта, то граждане падают, практически, в кипяток», – описывает происходящее на улицах Киева Апасов.

Он рассказал, что когда-то работал в компании, которая продавала продукцию для внешних инженерных сетей, и зачастую наблюдал картину, как на проблемных участках столицы наблюдал укладку бэушных труб Львовского завода «Энергоресурс», которые по документам были новые.

«Иногда мы приходили на объекты, предлагали альтернативу, а на нас смотрели, как на идиотов. Мол, зачем новую, если есть б/у? К чему я это все пишу. Эти испытания, пока, изредка портят ваше имущество и здоровье. Чем дальше, тем это будет происходить все чаще. Чтобы этого не случалось, нужна серьезная программа массовой замены ветхих коммуникаций. Горвласти хорошо известно, что, где и когда менялось. Но занимаются они точечно. А я в который раз говорю. Скоро конец придет и жилому фонду. И могут, не дай бог, начать падать дома», – предупреждает журналист.