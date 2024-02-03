Украинскую акцию «Шлях до дому» провели экстремисты в центре Москвы

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Девятая акция так называемых жен мобилизованных из организации «Путь домой» получилась такой же немногочисленной, как и предыдущие, несмотря на призывы иноагентов, например, Максима Каца, поддержать ее.

Новым было то, что на акцию пришли мужчины, как утверждали, организаторши, «из страха перед второй волной мобилизации».

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Когда представителей сильного поля вместе с журналистами либеральных СМИ начала задерживать полиция, лидерша «Пути домой» Мария Андреева пыталась преградить путь автобусу.

После того, как десяток «жен» возложили цветы к могиле Неизвестного Солдата, они отправились к приемной кандидата в президенты РФ Владимира Путина.

Там они написали наказы, чтобы их мужчин вернули с фронта. Несмотря на то, что под бумагами они должны были оставить свои данные, комментарии либеральным СМИ «жены» дают исключительно анонимно, критикуя президента.

Связь «Пути домой» с экстремисткой организацией ФБК, которая активно пиарит «жен» на Западе, особо не скрывается. После одной из акций Андреева отправилась домой к стороннику уголовника-иноагента Алексея Навального Никите Адищеву.

Кстати, муж Андреевой до мобилизации работал массажистом, сейчас служит медбратом, и участия в боевых действиях не принимает. Те временем его жена демонстративно возлагает цветы к стеле Киева в годовщину снятия блокады Ленинграда.

Съемки акций «жен» организует «навальнист» Анисим Обухов. Еще один адепт Навального, самарский активист Александр Мулюкин, сбежавший в Европу, также сотрудничает с движением «Путь домой» и пиарит его.

Ближайший соратник Навального экстремист Леонид Волков прямо заявляет что хочет «помочь» женщинам «задать вопросы» властям. Навальнисты создали канал «Путь домой», который ведет его экс-сотрудница штаба Навального в Красноярске Петеримова.

То, что именно ФБК занимается возгонкой ненависти среди родственников солдат, еще в прошлом году подтверждал близкий к семье Навального беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин. По его словам, именно эта структура пыталась вывести так называемых жен мобилизованных на улицы.

Все это смущает даже беглых либералов. Когда «жены» опубликовали петицию на сайте с французским доменом, беглый писатель-иноагент Виктор Шендерович заявил, что «все как-то попахивает какой-то политтехнологией». Аналогичного мнения ведущая ютуб-канала «Ходорковский LIVE» Елена Малаховская: «чувствуется рука мастера».

«Даже невооруженным взглядом видно, что в «Путь домой» инвестированы огромные средства, а это буквально означает, что данный пропагандистский трек является крайне важным, как для информационно-психологических задач режима в Киеве, так и для Запада в целом. Вспоминаем западное вечное: если Россию невозможно победить на поле боя, её нужно развалить изнутри», – пишет в совсем тг-канале ведущая Анна Шафран.

Она считает, что киевский пропагандист Дмитрий Гордон «сдал базу», когда назвал «Путь домой» «тупыми курицами, не способными вывести людей на протест». Шафран считает, что он озвучил оценку кураторов «жен» из украинского ЦИПСО.

Адвокат Илья Ремесло вообще называет «жен» на украинский манер «Шлях до дому».

«И снова мы наблюдаем политтехнологии времен беспорядков на Болотной площади. Только тогда были белые ленты (помните, похожие на презервативы ленты), ну а теперь белые платочки. Символ предательства своей страны, до которого жены мобилизованных додуматься сами явно не смогли бы. Что все это инспирировано из-за границы, уже и не скрывается «шляхом до дому». Фильмы о них снимет ВВС», – пишет Ремесло.

«Вопросов больше нет: «Путь домой» оказался очередной кривой дорожкой, по которой западные спецслужбы руками беглых русофобов и оставшихся провокаторов пытаются подорвать Россию изнутри. Натуральная экстремистская организация. Маски фактически сброшены. В интервью западным СМИ от участниц движения уже прозвучали призывы выйти на улицы и сменить власть, а в России планируются акции в виде выходов к Вечным огням в разных городах. Отработанная навальнинская полевая технология», – пишет публицист Сергей Мардан.

Резче всего акцию оценил доктор политических наук Игорь Скурлатов.

«Не понимаю мягкотелость ФСБ и МВД. «Жён» мобилизованных, вышедших на площадь в столице с провокаторскими плакатиками, следует немедленно арестовать и отправить на отдых к Навальному за Полярный круг. В тиши Арктики и вечной мерзлоты есть надежда на переформатирование остатков мозгов. А тут открыто, на несанкционированном митинге призывают к развалу фронта и поражению… и ничего. Будем писать и аргументировать рекомендации по таким акциям руководству силовых структур. Враг активничает, бомбит наши города, а тут в тылу резавятся проплаченные из-за рубежа политические шлюхи. Не надо миндальничать, коллеги. Не то время сейчас. И затем. Это же не жены, а будущие террористки трёповы – факт», – комментирует Скурлатов.