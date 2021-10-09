Украинскую армию начали готовить к захвату морских портов

09.10.2021 11:35 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинские военные на полигоне в Николаевской области провели учения по захвату морского порта и ведению боевых действий в городских условиях.

Об этом сообщили в ВМС Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Учения проходили с целью боевого слаживания подразделений, в них были задействованы морские пехотинцы и десантники.

«На учениях морские пехотинцы отрабатывали тактические действия в урбанизированной местности во время штурма и зачистки зданий с использованием современной системы двустороннего огневого контакта «лазертаг». Следующим этапом слаживания стали батальонно-тактические учения военнослужащих оперативного резерва и личного состава бригады морской пехоты. Военнослужащие отработали действия подразделений в составе морского десанта, захват морского порта и ведения боя в урбанизированной местности», – говорится в сообщении.

По мнению военного эксперта, капитана I ранга запаса Сергея Горбачева, украинских военных готовят к участию в совместных операциях с НАТО – вероятность того, что их тренировки будут на практике применены на российских портах крайне мала – на Украине понимают, что это приведет к краху операции.

«Все это может быть применимо к различным странам и ситуациям, потому что портовая инфраструктура, как правило, стандартизирована, зависит от привязки к местности и так далее. В данном случае может осуществляться замах на перспективу, связанный с деятельностью не обязательно в регионе Черного моря, но и в других регионах планеты. Я бы рассматривал эту тему в контексте участия военнослужащих Украины в разных миссиях Запада – НАТО, США. Это касается и Персидского залива, и бассейна Средиземного моря, и других точек», – заявил Горбачев.