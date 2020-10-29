Украинскую армию предупредили о подготовке позиций для отступления из Донбасса

29.10.2020, Москва, Максим Карпенко

Украинские силовики не хотят воевать, когда ситуация на Донбассе развернется в сторону наступления на Киев, первыми побегут с поля боя.

Об этом в эфире интернет-канала «Голос правды» заявил бывший украинский политзаключенный, харьковский изобретатель Мехти Логунов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Логунов также пообещал пощадить представителей украинских спецслужб, которые несколько лет держали его в тюремных застенках.

«При всех недостатках украинской нации, она очень любит сама себя и не хочет особо воевать. Потому что, когда я некоторых людей спрашивал: «А чего вы Крым-то не отобьёте? Взял ружье – пошел Крым отбивать». – «Та шо вы, там такая сила». То есть понимаете в чем дело? Это шкурники, и они, я вам скажу, как только повернется ситуация, они первыми побегут сдавать друг друга…

Я призываю, обращаюсь, если они будут слушать, я обращаюсь к сотрудникам, операм [СБУ]: ребята, готовьте себе позиции для отступления. Готовьтесь. Будете сдаваться – ищите дедушку Мехти. Дедушка Мехти вас выслушает, если вы искренни будете, дедушка Мехти найдет вам применение. Все должны знать, что расплата не минет никого», – заявил Логунов.