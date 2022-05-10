Украинскую армию придётся «перетирать» подольше, чем террористов в Сирии – эксперт

Новости Украины

В зоне проведения спецоперации на Украине российская армия сражается с сильнейшим противником в Европе. За прошедшие годы Запад насытил ВСУ вооружением и обучил настолько, что такая характеристика вполне подходит для украинской армии. Поэтому ждать, что продвижение ВС РФ будет молниеносным и «котлы» для ВСУ будут появятся один за другим, бессмысленно.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

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«Тем, кто считает, что мы идем слишком медленно, я советую просто взять автомат, записаться контрактником и поехать туда, чтобы посмотреть, как это можно сделать быстро. Мы в Сирии били совершенно другого противника, который даже близко не приближался к уровню украинской армии, сражались полтора года прежде, чем добиться победы. Кто у нас считает, что можно лучшую армию Европы, а на сегодняшний момент можно четко констатировать, что украинская армия – это лучшая армия Европы, потому что в нее вложено все, что только есть, и мы должны ее разгромить за пару месяцев – мне, честно говоря, непонятно. Я считаю таких людей не очень далекими. Мы воюем против очень серьезной армии, очень большой, и будем воевать еще долго, пока не перетрем и не победим», – заявил Шурыгин.