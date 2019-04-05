Украинскую армию разлагают наркотики

05.04.2019, Луганск, Александр Гусар

Количество фактов употребления наркотиков в ВСУ армии за последний квартал увеличилось почти на двадцать процентов.

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Согласно информации от источника в военной службе правопорядка, из доклада, подготовленного для командующего карательной операцией, стало известно, что количество употребления наркотических средств в частях и подразделениях ВСУ в зоне «ООС» увеличилось на 18% по сравнению с предыдущим кварталом», – рассказал Андрей Марочко.

Он также добавил, что, согласно проведенного анализа травматизма в ВСУ, установлено, что количество случаев по сравнению с аналогичным периодом увеличилось на 16% и составляет 349 фактов.

«Командующий «ООС» генерал-лейтенант Сергей Наев данную информацию скрывает от вышестоящего руководства, опасаясь лишиться своей должности», – добавил Марочко.