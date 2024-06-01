Украинскую армию разносят в пух и прах – американский аналитик

Константин Серпилин.  
01.06.2024 23:25
  (Мск) , Вашингтон
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Война, Дзен, Россия, США, Украина


Россия достигла военного превосходства над противником во всех сферах.

Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил известный экономист Джеффри Сакс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия достигла военного превосходства над противником во всех сферах. Об этом в интервью американскому...

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«Сейчас Украину разносят в пух и прах на поле боя. В некоторые дни погибает полторы тысячи человек. У России есть превосходство в артиллерии, в воздухе, в ракетах, во всём.

И украинцев разносят в пух и прах. Теперь тон американской прессы изменился, она сообщает, что украинцы отходят по всем направлениям», – сказал Сакс.

«Никакой внезапной перемены не произошло, эта тенденция была очевидна на протяжении двух лет. Мы ведём войну на истощение, и более крупная сторона побеждает», – добавил аналитик.

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