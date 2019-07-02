02.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Д.Б., Политика, Украина
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Украинскую делегацию обдурили в ПАСЕ

Украинскую делегацию обманули в ПАСЕ, пообещав выставить России ряд условий для возвращения в организацию, а на деле приняв ее без выдвижения требований к Москве. Об этом в эфире радио «Новое время» заявил глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам парламентария, среди таких условий было освобождение всех украинских боевиков, задержанных и осужденных в России, а также легализация экстремистского меджлиса.

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«Мы говорили о том, что эти вещи должны быть – не только возвращение украинских моряков, а освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории России в тюрьмах, на территории аннексированного Крыма и на территории оккупированного Донбасса. Это было принципиальной позицией. А также обеспечение прав крымских татар, их бросать ни в коем случае нельзя. Это были те шаги, которые должны стать условием возвращения Российской Федерации. И нас фактически обдурили», – заявил Арьев.

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