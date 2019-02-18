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18.02.2019, Киев,   Галина Шершнева
 
ЕС, Политика, Украина
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Украинскую делегацию уличили в недостойном поведении в Мюнхене

Украинские политики поехали в Мюнхен на конференцию по безопасности, чтобы решать свои «шкурные интересы». Это сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Руслан Бортник,  передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украинская делегация приехала на конференцию со шкурными интересами: получить хорошую прессу, хорошие фото, продемонстрировать высокий уровень контактов. Государственные интересы не отстаивались. Ни украинского плана мирного урегулирования, ни постановки вопроса о новых международных гарантиях безопасности, о доступе к рынкам.  Люди приехали с частными задачами, прикрываясь государственными интересами», – сказал Бортник.

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По его информации, украинская тематика обсуждалась только в контексте недавнего инцидента в  Керченском проливе.

«Азовские» санкции будут введены, но они буду мягкими и персональными, и не поменяют баланс между Россией и западным миром», – сказал Бортник.

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