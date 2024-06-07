Украинскую депутатку обвинили в вербовке собственных сына и дочери. Всем троим грозит пожизненное

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СБУ отчиталась о задержании в Хмельницкой области местной депутатки, которая, по версии украинской охранки, работала на ФСБ и завербовала своих сына и дочь.

«Контрразведка Службы безопасности задержала действующую в Хмельнитчине агентурную группу ФСБ. В состав вражеской ячейки входила депутат местного совета и двое его детей: 42-летний сын и дочь, которой исполнилось 37 лет», – говорится в релизе «Избушки».

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В поле зрения российской спецслужбы депутатка, по версии СБУ, попала в начале этого года из-за своей активности в «Одноклассниках». И уже потом инициативная женщина якобы «привлекла к преступной деятельности» своих сына и дочь

По версии СБУ, троица «агентов» – естественно, «по указанию российской спецслужбы» – пыталась «обнаружить пункты базирования и маршруты движения мобильных огневых групп ПВО, обороняющих регион».

Также ФСБ якобы интересовали места наибольшего сосредоточения личного состава, военной техники и складов с вооружением ВСУ.

«Чтобы получить разведданные, вражеские агенты под видом семейных поездок объезжали территорию области на собственном автомобиле. Во время таких поездок депутатка скрыто фотографировала «нужные» объекты, а ее сын в это время делал соответствующие отметки на картах Google. Полученную информацию депутат-предатель обобщала, а затем в форме агентурного «отчета» направляла мессенджером своему куратору из ФСБ», – утверждают в СБУ.

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Наиболее удивителен пункт обвинения, касающийся вознаграждения предполагаемой «агентурной группы»: деньги «от ФСБ» якобы поступали на карточку дочери хмельницкой депутатки. Каким образом при действующем обоюдном запрете денежных переводов деньги из РФ могли попасть на украинскую карту, не уточняется.

Все три «агента ФСБ» задержаны «на горячем», – рапортуют в СБУ. «Ячейку» повязали на начальном этапе деятельности, когда ее члены «шпионили за огневыми группами противовоздушной обороны». Сейчас депутатка и ее дети – за решеткой. Им грозит пожизненное заключение.