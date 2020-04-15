Украинскую медицину уничтожают «реформой» в самый разгар пандемии – Лукаш

15.04.2020, Киев, Игорь Петров

Суть так называемой медицинской реформы на Украине, начатой при Ульяне Супрун – в сокращении финансирования медицины. Нынешняя власть продолжает ее, несмотря на то, что страна оказалась в ситуации панедмии.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«У Зеленского одна и та же колея в смысле реформ – Порошенко начал движение вместе с Супрун, Зеленский продолжил, первого апреля второй этап реформы у нас.

Боже мой, страну трясет от вируса, мы видим в каком состоянии наши больницы, врачи, их финансирование, в каком состоянии все мы, а вы говорите о том, чтобы продолжить медицинскую реформу Супрун. А в чем реформа, не объясните?

Я объясню – сокращение государственного финансирования на больницы, вот это все. Не надо много рассказывать про госпитальные округа, специализированные больницы, сокращение государственного финансирования. Эти проекты я видела еще семь-восемь-девять лет назад. Но сегодня вы их внедряете, вы», – обвинила Елена Лукаш.